CRV - Al Ferro Fini il libro "A cuore fermo. Il trapianto come rinascita: una storia di coraggio"

Una storia di coraggio, di scienza e di solidarietà. Una vicenda personale che si trasforma in una testimonianza di speranza e in un messaggio potente sul valore della donazione degli organi. ‘A cuore fermo. Il trapianto come rinascita: una storia di coraggio’, racconta il percorso di Mirko Bernardinello, protagonista di una svolta nella storia della cardiochirurgia italiana, e il suo ritorno alla vita grazie a un intervento che ha aperto nuove prospettive per la medicina dei trapianti. Il volume, infatti, narra la sua vicenda straordinaria: Bernardinello è stato protagonista, l'11 maggio 2023, del primo trapianto di cuore in Italia da donatore a cuore fermo, realizzato grazie alla collaborazione delle équipe di Treviso e Padova.

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Rossella Cendron (Le Civiche Venete) ha presentato il libro di Mirko Bernardinello, scritto in collaborazione con il giornalista Antonio Girardi, CLEUP Cooperativa Libraria Editrice, 206 pagine, assieme all’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e a Paolo Zanatta, medico anestesista. L’intero ricavato dalla vendita del libro andrà a sostenere le associazioni impegnate nel campo della donazione dei tessuti.

Erano presenti rappresentanti di diverse associazioni legate alla cultura del dono: la Fondazione Banca dei Tessuti; AIDO; AVIS; il Coordinamento regionale Tessuti; la Fondazione Banca Occhi.

“Sono felice di poter raccontare oggi la straordinaria storia di coraggio di Mirko Bernardinello – ha affermato la consigliera regionale Rossella Cendron – Mirko, affetto da una forma di cardiopatia congenita, era in lista di attesa dal 2020 e, a maggio 2023, è stato operato con successo, aprendo una nuova strada sul fronte dei trapianti di organi. Una storia, la sua, che nasce dal silenzioso lavoro quotidiano di tante persone e che dimostra come il limite, quando incontra competenze e unione di intenti, possa diventare un nuovo inizio per una medicina capace di mettere al centro le persone. Il trapianto di Mirko è sicuramente stato un successo scientifico, ma ha rappresentato soprattutto un successo umano. È una storia di coraggio, di tenacia, di amore da parte di chi sceglie di donare. Negli ultimi anni, fortunatamente, in Italia è in crescita il numero dei trapianti cardiaci: 451 nel 2025. Sta quindi aumentando la disponibilità verso la donazione di tessuti e ringrazio tutte le associazioni che, quotidianamente, seminano nei territori la cultura del dono, pur a fronte di alcune sacche di resistenza, soprattutto negli over 60. Il prof Gerosa e il dott. Zanatta hanno saputo guardare oltre i rigidi protocolli scientifici, dimostrando grande determinazione e amore verso i loro pazienti.”

“Mi piace sottolineare l’apporto importantissimo dei territori che alimentano quotidianamente la cultura del dono, che parte con grande semplicità dagli Sportelli delle Anagrafi comunali, in cui si può attestare la volontà di donare nel momento del rinnovo della Carta di identità, e che abbraccia le associazioni impegnate per sensibilizzare verso questo straordinario atto di generosità.”, ha chiosato Rossella Cendron.

L’Assessore regionale alla Sanità, il cardiochirurgo Gino Gerosa, ha chiarito che “questa avventura è stata una assunzione di responsabilità portata all’estremo, avendo fatto un intervento che prima non era stato mai tentato. Una storia di grande coraggio, soprattutto da parte di Mirko Bernardinello. Il nostro intento è stato solo quello di portare un beneficio ai pazienti. La frase magica che ci ha ispirato è stata ‘il comportamento etico’. Ricordo che la morte è attestata dalla cessazione definitiva dell’attività cerebrale. In Italia, per 20 minuti, deve obbligatoriamente essere registrato l’elettrocardiogramma piatto che certifica inequivocabilmente la morte cerebrale. Abbiamo fatto ripartire il cuore da un paziente con attività cerebrale inesistente e, solo quando ci siamo accertati che tutto andasse bene, abbiamo estratto l’organo trapiantandolo nel paziente.”

L’autore del libro, Mirko Bernardinello, ha evidenziato “la forza di una catena di professionisti che, con competenza, impegno e fatica, hanno lavorato per me: la gratitudine nei loro confronti è infinita. Credo che, se tutti siamo uniti, nessun traguardo possa essere precluso. La mia vita è cambiata totalmente: pur a fronte di qualche limitazione, oggi porto avanti una quotidianità quasi normale; non mi fermo mai. La mia missione è portare avanti la cultura del dono a 360gradi, dai tessuti al sangue, fino al midollo osseo, offrendo la mia testimonianza per fare gioco di squadra.”

Il giornalista Antonio Girardi, che ha collaborato alla stesura del volume, ha spiegato che il libro “è una polifonia di voci. Ho riportato nero su bianco la storia che Mirko Bernardinello mi ha raccontato: la sua esperienza umana e le vicende di 36 persone che hanno lavorato con grande impegno e professionalità. Sapere che un cuore continua a battere in un’altra persona crea un legame fortissimo, non di conoscenza tra donatore e ricevente, proibito dalla legge, ma di riconoscenza. Trovo straordinario che ora ci sia la possibilità di regalare a tante persone una speranza di vita.”

“Il nostro lavoro ci piace molto e cerchiamo sempre di capire dove possiamo alzare l’asticella delle conoscenze per poter pianificare soluzioni innovative. Da qui, dalle esperienze maturate, è nata l’idea di operare da donatore a cuore fermo, facendo poi ripartire il muscolo cardiaco in un paziente. Grazie al dono, un grandissimo atto di generosità, è cresciuta la speranza di vita. Il percorso è nato dall’esperienza di pazienti in fine vita, che vengono accompagnati alla morte senza sofferenza, con la sedazione profonda o con l’anestesia, in modo etico. Una modalità che è vantaggiosa anche per chi riceve gli organi, che arrivano alla donazione nelle migliori condizioni possibili, rendendo molto bassa l’eventualità del rigetto.”, ha spiegato il medico anestesista Paolo Zanatta.

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