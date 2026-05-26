CRV - Approvata mozione sull’istituzione della giornata regionale sulle morti sul lavoro

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera unanime alla mozione n. 7, presentata dalla consigliera Monica Sambo (Partito Democratico), che istituisce la giornata regionale sulle morti sul lavoro, da celebrare annualmente, dedicata al ricordo delle vittime e alla promozione della cultura e delle politiche della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I lavori del Consiglio sono stati sospesi - su richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia - nel corso dell’esame della mozione n. 12, illustrata dal consigliere Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), che mirava a impegnare la Giunta regionale a esprimere formalmente al Governo della Repubblica la contrarietà della Regione del Veneto all’adesione dell’Italia all’accordo Unione europea - Mercosur, per gli effetti gravemente penalizzanti sull'agricoltura, sull'allevamento e sulle filiere agroalimentari nazionali.

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