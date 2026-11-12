CRV - Audizioni sulla manovra di bilancio regionale 2027-29

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega- LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione, ha audito i diversi portatori d’interesse/stakeholder con riferimento alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 - Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 23 - Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029, al Progetto di legge n. 141 d’iniziativa della Giunta regionale, “Legge di stabilità regionale 2027”, al Progetto di legge n. 142 d’iniziativa della Giunta regionale “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, al Progetto di legge n. 143 d’iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2027-2029”. In breve, il DEFR 2027-2029 è il documento di programmazione della manovra di bilancio 2027-2029, considerato che lo stesso contiene la struttura di carattere programmatorio e con la Nota di Aggiornamento costituiscono, il presupposto alla manovra di bilancio per il triennio 2027-2029. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Presente in Aula, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, Massimo Bitonci. Al quarto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza con voto favorevole dei presenti in ordine alla Rendicontazione n. 51 - Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2025 dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. In breve, tutti gli obiettivi aziendali sono stati raggiunti al 100%. Al quinto punto all’ordine del giorno, la Terza ha audito i soggetti invitati: Federico Caner - Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura; Antonia Ricci – Direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Marco Zanon – Direttore del Consorzio Piccole Produzioni Locali venete; Luca Buffon - Ispettore del Servizio Sanitario e Responsabile attuatore Piccole Produzioni Locali venete, in merito al Progetto di legge regionale n. 74 d’iniziativa dei consiglieri Barbisan, Bedin, Conte, Corazzari, Maltauro, Szumski e Vianello “Disposizioni per il potenziamento e la gestione del progetto “Piccole produzioni locali (PPL) venete” e riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL”; Al sesto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti in merito alla Seconda Commissione con riferimento al Progetto di legge regionale n. 78, d’iniziativa del consigliere Morosin “Disposizioni per l’accesso degli agenti e rappresentanti di commercio alle zone a traffico limitato”.

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