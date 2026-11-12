CRV - "Come riflessi sulle onde. Lettere ad Angelo Vassallo, Giglio di mare reciso dalla mafia"

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Presidente della Quarta commissione consiliare (Legalità), Gianpaolo Trevisi (Pd), ha presentato il libro ‘Come riflessi sulle onde. Lettere ad Angelo Vassallo, Giglio di mare reciso dalla mafia’, Operaincerta Editore, scritto da un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore ‘Cattaneo – Mattei’ di Monselice, in provincia di Padova. Un’occasione, questa, per ricordare la figura del Sindaco pescatore di Pollica, ucciso ad Acciaroli la sera del 5 settembre 2010 dalla criminalità organizzata, e per riflettere sul valore della legalità, dell’impegno civile e della difesa dei territori.

Attraverso una raccolta di quarantaquattro lettere dedicate ad Angelo Vassallo, il volume restituisce il ritratto di un uomo che ha fatto della tutela dell’ambiente, della promozione del territorio e della lotta alla criminalità organizzata i pilastri della propria azione amministrativa. Un racconto che trasforma la memoria in testimonianza e richiama l’importanza di mantenere vivi i valori per i quali il sindaco ha sacrificato la propria vita.

Vassallo era infatti un politico e un ambientalista. Era stato rieletto Sindaco di Pollica solo nel marzo 2010. È ricordato anche per il suo impegno nella promozione della Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO.

Il Presidente Gianpaolo Trevisi dopo aver portato i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, ha ricordato che “la Quarta commissione, che ho l’onore di presiedere, si occupa, tra altri temi, di promozione della legalità e il libro che presentiamo oggi ne è l’emblema. Mi sono emozionato nel leggere le lettere scritte dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Superiore ‘Cattaneo- Mattei’ di Monselice, perché nei loro scritti essi hanno saputo tratteggiare la figura di Angello Vassallo nel presente, come se il Sindaco di Pollica fosse ancora tra noi e, in fondo, lo è, con le sue idee e con il suo esempio. Vassallo ha portato avanti una politica con la ‘P’ maiuscola. Credo che l’esempio fornito da questi ragazzi, autori delle missive a Vassallo, rappresenti il frutto di tante iniziative fatte per promuovere la cultura della legalità, a iniziare dalla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata ogni anno il 21 marzo. Gli studenti e le studentesse incarnano la speranza in un futuro migliore, nel segno della legalità e dell’impegno civico.”

“Ho ricoperto anch’io la carica di Sindaco e mi sono riconosciuto in tante considerazioni scritte dai ragazzi nelle lettere. Bisogna esercitare la carica istituzionale per realizzare il bene comune, senza paura, da persone semplici e normali, che si rendono disponibili a fare onestamente il difficile lavoro di

rappresentante di una comunità, seguendo i valori in cui credono.”, ha detto Piermario Fop, referente regionale dell’associazione ‘Libera’.

Claudio Piron, referente regionale di ‘Avviso Pubblico’, collegato da remoto, ha sottolineato “il grande patrimonio rappresentato dalla fedeltà dei giovani alla cultura della legalità. Vassallo è stato il testimone di una sana e corretta politica e il suo esempio va contestualizzato nell’oggi, soprattutto per il suo rispetto verso l’ambiente e la necessità contemporanea di contenere il consumo di suolo per salvaguardare la natura, che è il bene più prezioso che abbiamo. Le mafie stanno lavorando moltissimo anche in Veneto, nel silenzio, perché vogliono contaminare il tessuto sociale e produttivo sano e noi siamo chiamati a dare parola ai testimoni della giustizia e della legalità: in questo senso, è di grandissima utilità il lavoro fatto dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto ‘Cattaneo- Mattei’ di Monselice che viene presentato oggi.”

“Il nostro Istituto è impegnato, non solo a trasmettere la conoscenza, ma soprattutto a formare i cittadini del domani, nel segno della responsabilità. Le parole scritte dagli studenti nelle lettere sono sincere, sono frutto del loro studio e delle riflessioni che essi hanno maturato; testimoniano come i giovani sappiano riconoscere la cultura della legalità e l’impegno civico, con l’auspicio che questi valori siano in grado di diffondersi nella società come riflessi sulle onde.”, ha detto la professoressa Federica Pastori dell’Istituto ‘Cattaneo- Mattei’ di Monselice, in rappresentanza della dirigente scolastica, Nicoletta Bosello.

La professoressa dell’Istituto ‘Cattaneo- Mattei’, Rosalba Bertazzo, ha presentato il progetto e ne ha spiegato la genesi. “Tutto è partito da una frase scritta da alcuni studenti ‘credo nei giovani… nella loro forza…nella loro limpidezza…’. È fondamentale che le Istituzioni sappiano assumersi le proprie responsabilità e si impegnino per far emergere la verità su tutte le vittime innocenti delle mafie, non solo su Angelo Vassallo. E noi siamo impegnati a trasformare i nostri studenti in cittadini attivi e responsabili. In questo senso, è stata preziosa la collaborazione con l’associazione ‘Libera’, con ‘Avviso Pubblico’ e con la Fondazione Vassallo.”

Alcuni studenti e studentesse dell’Istituto ‘Cattaneo- Mattei’ hanno presentato il libro, “frutto di un cammino condiviso, che ha portato alla stesura delle quarantaquattro lettere che compongono il volume.”

Il progetto è nato nell’ambito di un percorso di formazione e lavoro realizzato in collaborazione con le associazioni ‘Libera’, ‘Avviso Pubblico’ e Fondazione Vassallo, con l’obiettivo di approfondire il valore della cultura della legalità.

“La legalità – hanno spiegato i ragazzi - è una scelta quotidiana, che si fonda sul rispetto delle regole e sulla cura del proprio territorio, senza voltarsi dall’altra parte. Angelo Vassallo rappresentava pienamente questi valori. Da qui, è nata la volontà di raccontare e far conoscere il suo straordinario esempio. Scrivere queste lettere ha rappresentato per noi una testimonianza di impegno civico.”

Nel loro percorso, gli studenti hanno intervistato 18 Sindaci del Padovano, chiamati ogni giorno ad amministrare la cosa pubblica e a dare risposte alle esigenze dei cittadini. Le domande hanno riguardato il significato della legalità, il rispetto delle regole, la coerenza e la capacità di agire nell’interesse della collettività.

“L’incontro con i Primi cittadini – hanno evidenziato gli studenti - ci ha aiutato a comprendere meglio la figura di Angelo Vassallo. Abbiamo capito che la buona amministrazione si misura attraverso gesti concreti, orientati alla costruzione del bene comune.”

Anche il titolo del libro racchiude un forte significato simbolico.

“Le onde – ha spiegato una studentessa - rappresentano noi giovani, sempre in movimento, pronti all’ascolto e ad affrontare le sfide del presente per costruire il futuro. I riflessi rappresentano gli insegnamenti che Angelo Vassallo ci ha lasciato e che noi siamo chiamati a mettere in pratica, scegliendo, quotidianamente, di stare dalla parte della legalità. Il giglio di mare, invece, è simbolo di bellezza, resilienza e radicamento, caratteristiche che richiamano direttamente i valori in cui Angelo Vassallo credeva: dedizione e cura per il proprio territorio. Un fiore può essere reciso, ma il suo valore non può essere cancellato. Il nostro sguardo non deve fermarsi alla tragedia, ma abbracciare la speranza e la possibilità di costruire un futuro migliore.”

Pollica, anche grazie all’impegno profuso da Angelo Vassallo, è diventata un modello e un simbolo di sostenibilità. Vassallo credeva profondamente nella responsabilità di amministrare la cosa pubblica, nella tutela del territorio e nella promozione del bene comune: un'eredità che continua a vivere attraverso il suo esempio e l'impegno delle nuove generazioni.

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