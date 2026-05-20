CRV - Illustrati pdl su salario minimo, presepi veneti e promozione dello sport a scuola

Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), i progetti di legge n. 42, a prima firma della vicepresidente Sambo, e n. 50, primo firmatario, il consigliere Carlo Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra), che dettano disposizioni per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione del Veneto. A tal proposito, la Commissione ha deciso all’unanimità di abbinare le due iniziative legislative ai fini dell’istruttoria congiunta.

Inoltre, il consigliere Claudia Barbera (FdI) ha presentato, in qualità di primo firmatario, il progetto di legge n. 49 che mira alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio presepiale del Veneto istituendo - in sintesi - gli Itinerari del Presepe Veneto, il Registro dei Presepi di interesse regionale e la Giornata regionale del Presepe, fissata per l’8 dicembre di ogni anno. Illustrato anche il progetto di legge n. 38, di iniziativa del consigliere Roberta Vianello (Lega-LV), rubricato “Misure per la promozione dello sport attraverso l’ambiente scolastico”, rivolto agli alunni della scuola primaria e che prevede il coinvolgimento dei Centri sportivi scolastici, degli enti locali e degli organismi sportivi.

L’esame approfondito e dettagliato delle diverse iniziative legislative è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute della Commissione.

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