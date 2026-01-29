CRV - Illustrato pdl su demanio lacuale; presa d'atto Rend su Piano regionale gestione rifiuti

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, competente in politiche del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell’ambiente, della difesa del suolo, cave, torbiere e miniere - presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), è stato illustrato dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Stefani Presidente), il Progetto di legge n. 14, “Modifiche alla L.R. n. 52/1989 ‘Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda’”.

La proposta normativa ha lo scopo di salvaguardare il delicato ecosistema del lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile delle acque e la protezione ambientale. Nello specifico, la modifica proposta dispone di introdurre l’obbligo di pulizia e di sanificazione delle carene delle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda.

È stata quindi espressa, con i voti della maggioranza, la presa d’atto della Rendicontazione n. 2 ‘Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, Elaborato A, articolo 5. Rapporto Rifiuti Urbani (Edizione 2025 - produzione e gestione anno 2024 con indicatori bacini territoriali) e Rapporto Rifiuti Speciali (Edizione 2025 - dati anno 2023).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO