CRV - Ok a contributi a comuni in aree svantaggiate di montagna. Sentiti i sindaci del Portogruarese

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha sentito oggi, in audizione, il comitato spontaneo “Tavolo delle idee per Rizza unita” in ordine al progetto di legge n. 68, di iniziativa della Giunta, relativo alla variazione delle circoscrizioni comunali dei comuni di Verona, Villafranca di Verona e Castel d'Azzano, in provincia di Verona, per l’aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona. La proposta legislativa è già stata illustrata nel corso delle sedute precedenti, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte.

Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera unanime al parere alla Giunta regionale n. 36 che detta, per il 2026, criteri e modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (servizi sociali, trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade, riscaldamento stabili comunali e scuole: stanziamento totale di 250mila euro, limite contributivo massimo di 20mila) a favore dei comuni ricadenti in aree di montagna particolarmente svantaggiate, come previsto dalla l. reg. n. 30/07. I comuni potenziali destinatari degli interventi sono 133, 25 quelli in graduatoria (20 in provincia di Belluno, 5 in provincia di Vicenza): a titolo esemplificativo, scorrendo la graduatoria, il comune di Cibiana di Cadore (BL) risulta destinatario di 13.208,72 euro, Danta di Cadore e Ospitale di Cadore (BL) di 12.959,50 euro ciascuno, mentre 9.221,18 euro sono riservati a Posina (VI); chiude l’elenco il comune di Valbrenta (VI) con 5.732,09 euro.

I commissari, per quanto di propria competenza, si sono espressi favorevolmente, a maggioranza, senza voti contrari, anche sul progetto di legge n. 15, a prima firma del capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, “Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”, incardinato nella Sesta commissione, che può così continuare il relativo iter istruttorio.

La Commissione, di seguito, con l’assessore regionale Marco Zecchinato, ha audito i sindaci, o i loro delegati, dei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, in merito alle criticità caratterizzanti l’ambito territoriale del Portogruarese.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO