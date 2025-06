CRV - Piccinini (VA): "SOS Valeggio: dovere morale promuovere chi si prende cura degli altri"

Il consigliere regionale Tomas Piccinini (Veneta Autonomia) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, l’impegno e le attività svolte dall’associazione di volontariato ‘SOS Valeggio’ di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, riconoscendo “il valore sociale rappresentato dall’organizzazione di volontariato che, con oltre 120 volontari e quasi 8.000 interventi annui, rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio veronese. Parlare di volontariato, significa parlare di comunità, di prossimità, di cittadinanza attiva. È nostro compito, come istituzioni, dare voce e visibilità a quelle realtà che con dedizione, competenza e spirito di servizio rappresentano un baluardo di umanità e solidarietà sul nostro territorio. SOS Valeggio è tutto questo: un esempio concreto di come si possa essere professionisti del soccorso e, allo stesso tempo, testimoni autentici di un’etica del prendersi cura che è valore fondante del nostro vivere civile”.

“Quando un’associazione si prende carico non solo dell’urgenza sanitaria, ma anche della fragilità emotiva, della prevenzione e dell’educazione civica, ci troviamo davanti a un’idea di volontariato moderna, competente e profondamente radicata nella nostra cultura veneta del fare e del servire. Sostenere chi dona tempo, cuore e professionalità agli altri, non è solo un gesto di gratitudine: è un investimento nella tenuta sociale e morale delle nostre comunità. Oggi più che mai, c’è bisogno di costruire fiducia, e chi opera nel volontariato ne è tra i più credibili artefici”, ha concluso Tomas Piccinini.

“Il nostro mondo ha bisogno di essere messo nelle condizioni di operare, e darci voce e visibilità è un primo passo fondamentale – ha dichiarato il presidente di SOS Valeggio, Alessandro Cattani – Oggi siamo una realtà che, partendo dal soccorso extraospedaliero, si è aperta al sociale, alla formazione e al sostegno psicologico, con il 50% dei nostri volontari sotto i 35 anni e una rete crescente di convenzioni istituzionali e progetti per le famiglie in difficoltà”.

“‘SOS Valeggio’ è una realtà che parla con i fatti, costruita su relazioni autentiche e su un lavoro silenzioso ma fondamentale – ha affermato Thomas Zilio, oggi consigliere comunale con delega al volontariato del Comune di Valeggio (VR) e già presidente dell’associazione – Il volontariato rappresenta una risorsa civica e sociale insostituibile, e SOS è da sempre un punto fermo per la nostra comunità”.

La conferenza stampa ha inteso non solo raccontare l’eccellenza di ‘SOS Valeggio’, ma anche lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni: il Terzo settore non va solo celebrato, ma sostenuto con politiche attive, semplificazioni amministrative e riconoscimenti concreti.

Ricordiamo che ‘SOS Valeggio’ OdV, è stata fondata nel 1986 come sezione della Croce Verde di Verona ed è divenuta autonoma nel 1997. Rappresenta oggi un presidio insostituibile per il territorio. Con oltre 120 volontari attivi, 10 dipendenti e uno staff professionale qualificato, opera in convenzione con SUEM 118, ULSS 9 Scaligera e AOUI Verona, garantendo interventi di emergenza 24 ore su 24, trasporti sanitari, formazione e supporto psicologico. Solo nel 2024, l’organizzazione ha svolto quasi 8.000 servizi, con oltre 50.000 ore di volontariato. Durante l’incontro è stato evidenziato anche il valore educativo e sociale dei progetti realizzati: dai corsi nelle scuole alle attività con i giovani, fino all’assistenza emotiva ai pazienti dell’Ospedale di Comunità di Valeggio.

