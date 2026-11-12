CRV - Presentata la 2a edizione del libro "Villafranca di Verona - Storia e immagini della comunità"

Il consigliere regionale Claudia Barbera (Fratelli d’Italia) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, l’edizione digitale del libro ‘Villafranca di Verona - Storia e immagini della comunità’, assieme ai curatori, Pasquale Cordioli e Renato Begnoni, che si è occupato delle fotografie dell’opera, a Eugenio Turrini, presidente del Comitato San Rocco che ha promosso ed edito il libro in edizione cartacea e digitale attraverso i propri canali virtuali, e agli storici Giuseppe Passarelli e Lorenzo Antonini, che hanno illustrato il volume, disponibile in italiano e in inglese, con il quale si ripercorre la storia e il patrimonio artistico di Villafranca.

“Vogliamo far conoscere non solo ai cittadini del nostro territorio, ma a tutti, gli angoli meravigliosi che il Veneto sa offrire - ha sottolineato il consigliere Claudia Barbera - perché, accanto alle grandi città e alle mete turistiche più conosciute, la nostra regione custodisce borghi e comunità ricchi di storie e di bellezze ancora da scoprire. Una di queste storie è raccontata dal Comitato San Rocco, una realtà che, accanto all’impegno nel sociale, svolge un’importante attività culturale e di promozione del territorio, mettendo a disposizione di tutti le competenze degli esperti e la conoscenza della comunità. È questo lo spirito del volume “Villafranca di Verona - Storia e immagini della comunità”, curato da Pasquale Cordioli, che ripercorre il cammino storico della città e della sua comunità, senza dimenticare le frazioni e gli angoli meno conosciuti del territorio. Un'opera che permette di riscoprire il patrimonio storico, artistico e culturale di Villafranca e di apprezzare bellezze che spesso rischiano di passare inosservate anche a chi vive questi luoghi. Nato inizialmente in edizione cartacea, il libro viene oggi proposto anche in formato digitale, diventando così accessibile non soltanto ai cittadini, ma a tutti coloro che desiderano conoscere Villafranca attraverso il sito del Comitato. Come consigliere regionale, ho voluto dare spazio a questo progetto e soprattutto alle persone che, con il loro impegno e la loro passione, hanno raccolto testi e fotografie, realizzando un lavoro prezioso per la valorizzazione del territorio. Dietro ogni pubblicazione c'è un grande lavoro, ancora più significativo quando nasce dall'impegno volontario e dal desiderio di far conoscere le ricchezze della propria comunità. Abbiamo il dovere di sostenere queste iniziative e di dare visibilità a chi contribuisce a custodire e raccontare la storia dei nostri territori”.

“Da 25 anni il Comitato San Rocco rappresenta uno dei cuori pulsanti di Villafranca - ha ricordato Eugenio Turrini, presidente del Comitato San Rocco - attraverso un impegno che mette insieme fede, arte e solidarietà. Il nostro lavoro si sviluppa attorno a tre pilastri fondamentali: il benessere fisico, la valorizzazione dell'arte e della cultura e l'impegno civile, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Il percorso editoriale è iniziato nel 2007 grazie a Pasquale Cordioli e alle sue opere; da allora abbiamo continuato a lavorare con entusiasmo e passione, cercando di mettere a disposizione della comunità il nostro impegno e le nostre energie. Lavoriamo, ci divertiamo e ce la mettiamo tutta, perché crediamo nel valore di ciò che facciamo e nella possibilità di far conoscere e valorizzare il nostro territorio”.

“Curare questa pubblicazione ha significato affrontare un lavoro articolato - ha evidenziato Cordioli - che ha richiesto tempo, ricerca, coordinamento e soprattutto la collaborazione di numerose persone, a partire dalle scuole che hanno contribuito anche alla traduzione dei testi in inglese, in particolare gli alunni dell’istituto Ettore Bolisani di Villafranca di Verona. Il progetto nasce nel 2007 come iniziativa per realizzare una guida di Villafranca e ha preso forma nel 2018 con l'obiettivo di creare un volume di pregio, capace di rappresentare la città attraverso immagini e contributi di diversi storici. Attorno a questo lavoro si è formato uno staff di 24 persone. La prima edizione è stata stampata in 1.500 copie in italiano e 500 in inglese, ormai esaurite. Questa seconda edizione segna il passaggio al formato digitale, con l'auspicio di poter riproporre in futuro anche una nuova edizione cartacea. L'obiettivo è dare visibilità all'intero territorio, comprendendo non soltanto il centro di Villafranca, ma anche le sue frazioni. Rispetto alla precedente versione sono state aggiunte sedici pagine, con nuovi approfondimenti sul Risorgimento e sul relativo museo, sul restauro e sulla valorizzazione del Castello e sulla storia dell'aeronautica a Villafranca, con particolare riguardo al Terzo Stormo che ha recentemente celebrato il centenario della sua fondazione, oltre ad apportare diversi aggiornamenti e miglioramenti al volume. Fin dall'inizio abbiamo voluto costruire un racconto il più possibile completo della comunità villafranchese, valorizzandone la storia, le testimonianze e le peculiarità, senza limitarci al solo centro cittadino. La soddisfazione più grande è quella avere contribuito a raccogliere e rendere accessibile un patrimonio di conoscenze, immagini e memorie che appartiene a tutta la comunità”.

“Anche per me è stata una grande esperienza - ha sottolineato Renato Begnoni, che ha curato le fotografie del volume - perché ha significato lasciare un segno nella comunità. Credo che l'arte, e la fotografia in particolare, debba essere democratica e sociale, accessibile a tutti. Questo progetto non rappresenta solo un accumulo di memoria, ma racconta la vita della comunità, pagina dopo pagina, grazie alla dedizione e all'impegno di tutte le persone coinvolte nel Comitato San Rocco. Mi considero uno degli autori, ma in realtà sono molti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del volume: è stata un'operazione corale, dal grande valore sociale, perché capace di testimoniare la vita vera di una comunità, la sua storia e la sua identità”.

“Uno degli aspetti più interessanti del progetto - ha sottolineato lo storico Lorenzo Antonini - è proprio la volontà di raccontare Villafranca nella sua interezza, senza fermarsi al centro storico, ma dando spazio anche alle frazioni: ogni località, anche la più piccola, custodisce vicende e testimonianze che meritano di essere riscoperte e valorizzate, ed è il compito della ricerca storica. Attraverso il lavoro negli archivi, in particolare nell'Archivio di Stato, è stato possibile recuperare documenti e testimonianze che hanno permesso di ricostruire le vicende di questa comunità e il suo sviluppo nel corso dei secoli”.

“Raccontare la storia di un territorio - ha sottolineato lo storico Giuseppe Passarelli - significa ricostruire i processi che ne hanno determinato formazione e trasformazioni nel corso dei secoli, ma anche portare alla luce aspetti meno conosciuti. Un elemento particolarmente interessante riguarda la presenza di Villafranca nelle vicende di Romeo e Giulietta approfondendo il legame tra la città e l'opera di William Shakespeare: nella tragedia, infatti, viene citato il castello di Villafranca ("Freetown" nei testi inglesi), mentre Matteo Bandello, autore della novella che ispirò Shakespeare, ambienta nella chiesa di Villafranca l'incontro tra Giulietta e il conte Paride di Lodrone, al quale era stata promessa in sposa. Si tratta di un episodio poco conosciuto, che testimonia quanto la storia e il patrimonio culturale di Villafranca siano legati anche a vicende di respiro internazionale. Accanto alla pubblicazione, il Comitato ha sviluppato una videoteca virtuale che raccoglie filmati storici e contenuti dedicati ai monumenti, alla città e alle sue frazioni, offrendo ulteriori occasioni per conoscere e riscoprire la storia della comunità”.

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