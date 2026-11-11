CRV - Presentato in Consiglio Veneto il progetto ‘Le Scarpe bianche - In cammino per l’autismo’

Un percorso condiviso per promuovere l'inclusione, sostenere le famiglie e offrire nuove opportunità alle persone con autismo. È questo l'obiettivo del progetto ‘Le Scarpe bianche- In cammino per l'autismo’, promosso dall'associazione di promozione sociale ‘Famiglie e Abilità’, che pone al centro la persona, ne valorizza capacità e potenzialità e ne favorisce la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha presentato la progettualità assieme all’Assessore regionale al Sociale, Paola Roma, al Presidente dell’associazione ‘Famiglia e Abilità APS’, Alessandra Boran, ai Primi cittadini di Camponogara e di Campolongo Maggiore, e a Luca e Andrea Terrin, padre e figlio, che saranno impegnati nel cammino che, nel 2027, gli porterà a percorrere mille chilometri dal Veneto alla Sicilia.

“Oggi, presentiamo una iniziativa che unisce sport e inclusione per valorizzare le potenzialità dei ragazzi affetti da una forma dello spettro autistico e per sostenere le loro famiglie – ha spiegato il consigliere regionale Roberta Vianello - La Regione del Veneto, con in testa l’Assessore al Sociale, Paola Roma, crede fortemente nel valore dello sport e dell’inclusione per sostenere le persone autistiche e i loro familiari. Il progetto ‘Le Scarpe bianche- In cammino per l’autismo’ partirà nel mese di aprile 2027: La famiglia Terrin, il padre Luca e il figlio Andrea, affetto da una forma di autismo, percorreranno a piedi circa mille chilometri, dal Veneto alla Sicilia, in 34 tappe, con il coinvolgimento di comuni, associazioni e volontari. L’iniziativa, senza scopo di lucro, vuole raccogliere fondi per la ristrutturazione del ‘Castello Rosso’, sede dell’associazione ‘Famiglia e Abilità APS’. Sottolineo la forte sinergia che si è sviluppata tra comuni, enti, associazioni e famiglie per sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’importanza di coniugare assieme sport e inclusione per sostenere i ragazzi con autismo e le loro famiglie. Ricordo che l’iniziativa si fregia, tra altri, del patrocinio della Regione del Veneto, del CONI Veneto, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Ulss 3 Serenissima e di Europ Center, partner della progettualità assieme a ‘Famiglia e Abilità’.”

L’Assessore regionale con delega al Sociale, Paola Roma, ha ricordato che “la Regione del Veneto è impegnata, tramite il sostegno a ‘Progetto di Vita’, per far sì che lo sport possa riconoscere e valorizzare le abilità di ciascuno di noi, permettendo di passare dall’IO al NOI, in seno a una comunità che si prende veramente cura degli altri. L’iniziativa presentata oggi va in questo senso: cercheremo di realizzare diverse attività, in stretta collaborazione con i territori, in primis con comuni e aziende sanitarie, per garantire servizi strutturati in grado di dare risposte esaustive alle necessità delle famiglie con ragazzi affetti da autismo. Così, sosterremo il mondo dell’imperfezione, che va visto come un’opportunità e non come un limite, per offrire risposte strutturate ai cittadini.”

Il Sindaco di Camponogara, Antonio Fusato, dove l’associazione ‘Famiglia e Abilità APS’ ha la sede operativa, ha portato i saluti istituzionali. “È importante pensare a nuove soluzioni per combattere l’autismo – ha detto il Primo cittadino – Plaudo all’iniziativa della famiglia Terrin e sono vicino alle famiglie con ragazzi affetti da autismo, impegnate a cercare di rendere meno complicato il futuro dei loro figli.”

“Tutti assieme, lavorando in modo coordinato, possiamo aiutare i nostri ragazzi nella conquista di una maggiore forma di autonomia. Dobbiamo sostenere la ricerca.”, ha affermato Serena Universi, Vicesindaco del comune di Campolongo Maggiore, dove ‘Famiglia e Abilità APS’ ha la sede legale.

“L’iniziativa della famiglia Terrin è finalizzata ad abbattere i pregiudizi sull’autismo. Il viaggio di padre e figlio non è soltanto un percorso geografico, ma un’opportunità per incontrare tante persone e lasciare loro un messaggio: bisogna creare le condizioni affinché le persone autistiche possano crescere fino a trovare un posto nella società. Stiamo lavorando affinché il ‘Castello Rosso’ possa diventare un luogo in cui costruire relazioni e opportunità concrete, in grado di resistere nel tempo. Vogliamo dare vita a un territorio che si fa veramente comunità.”, ha affermato il Presidente dell’associazione ‘Famiglia e Abilità APS’, Alessandra Boran.

Luca Terrin ha raccontato l’esperienza maturata assieme al figlio Andrea frequentando il ‘Castello Rosso’ e l’associazione ‘Famiglia e Abilità’. “Abbiamo già fatto assieme diversi cammini, come quello di Santiago. Mio figlio è un ragazzo autistico felice, che vuole restituire ciò che ha ricevuto per creare nuove opportunità per gli altri, trasformando la sua esperienza personale in un bene condiviso.”, ha detto Terrin.

“‘Le Scarpe bianche – In cammino per l’autismo’ è il titolo che ha pensato mio figlio Andrea, in quanto le scarpe bianche rappresentano la purezza e la trasparenza della nostra iniziativa, nonché l’inizio di un percorso che poi, chilometro dopo chilometro, porta il colore bianco delle calzature a lasciare spazio allo scuro, dopo fatica, sudore e impegno.”, ha aggiunto Luca Terrin

“Partiremo il 26 aprile da Camponogara e arriveremo a Palermo dopo 34 giorni, con un camper al seguito, che verrà utilizzato però solo per interviste e video. Coinvolgeremo comuni, associazioni, enti, tutta una rete di strutture che hanno l’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza dello sport e dell’inclusione per sostenere i ragazzi autistici e le loro famiglie.”, ha chiosato il padre di Andrea Terrin.

Attiva nel territorio della Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, l’associazione ‘Famiglie e Abilità APS’ è una realtà del Terzo settore nata dall'iniziativa di genitori che hanno scelto di trasformare l'esperienza diretta delle famiglie in un impegno concreto a favore di bambini e ragazzi con disabilità e difficoltà evolutive. L'associazione opera in diversi ambiti, promuovendo percorsi educativi e abilitativi rivolti alle persone con autismo e neurodiversità, interventi per lo sviluppo delle competenze e delle autonomie individuali, attività di supporto alla comunicazione e al linguaggio, nonché iniziative dedicate ai disturbi specifici dell'apprendimento. Un'attenzione particolare è riservata anche all'accompagnamento e alla formazione delle famiglie, attraverso la costruzione di reti di collaborazione e sostegno. Un approccio che integra competenze professionali, interventi educativi e inclusione sociale, nella convinzione che ogni persona debba poter esprimere le proprie potenzialità e trovare nella comunità opportunità di crescita, relazione e partecipazione.

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