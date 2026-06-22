CRV - Presidente Zaia: "Con Vito Monaco, se ne va professionista: vita dedicata al giornalismo"

“Con la scomparsa di Vito Monaco perdiamo un giornalista che ha dedicato tutta la sua vita all’informazione, con passione, tenacia e una presenza costante nel racconto dell’attualità veneta e nazionale”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprimendo cordoglio per la morte di Vito Monaco, storico volto di Canale Italia.

“Nel corso della mia carriera istituzionale – ricorda Zaia – ho avuto modo di sentirlo spesso, confrontandomi con lui su tanti temi di attualità. Era un professionista preparato, diretto, curioso, sempre attento a ciò che accadeva nel territorio e nel Paese. Tanti di noi lo vedevano durante il giorno, la sera, nei programmi di approfondimento che conduceva e animava con la sua esperienza. Fino all’ultimo è rimasto presente, con grande forza, continuando a parlare al suo pubblico e a fare il suo mestiere”.

“Ai familiari, ai colleghi di Canale Italia e a tutti coloro che hanno lavorato con lui rivolgo il mio pensiero di vicinanza e cordoglio”, conclude il Presidente Zaia.

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