CRV - Quinta commissione. Illustrata la manovra regionale di bilancio 2027- 2029

Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, sono stati illustrati il Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale (PDA 10) “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029.”; il Disegno di deliberazione amministrativa dell’Esecutivo regionale (PDA 23) “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029.”; i Disegni di legge della Giunta regionale “Legge di Stabilità regionale 2027”, “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”, in vista del rilascio dei rispettivi pareri alla Prima commissione, in cui i provvedimenti sono incardinati.

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