CRV - Sentiti Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale di Vicenza e Padova

La Quarta commissione consiliare, presieduta da Gianpaolo Trevisi (pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha ascoltato oggi Angela Barbaglio, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Vicenza, e Antonio Bincoletto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Padova, per acquisire informazioni in ordine all’attività dei Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà personale.

“Assieme al Vicepresidente Rosanna Conte e a tutti gli altri componenti della commissione, abbiamo proseguito oggi il percorso di approfondimento sul sistema penitenziario veneto – ha commentato a margine delle audizioni il Presidente Gianpaolo Trevisi - Anche nell'incontro odierno, sono riemersi alcuni temi già affrontati durante le audizioni con i Direttori degli istituti penitenziari e con i Comandanti della Polizia penitenziaria, questa volta osservati dal punto di vista dei Garanti delle persone private della libertà personale.”

“Nell’ottica di calibrare i prossimi lavori della Quarta commissione, la priorità emersa è quella di riportare con forza all'attenzione delle istituzioni una situazione già nota, ma che assume un peso ancora maggiore quando a descriverla sono gli operatori che la vivono quotidianamente: quella del sovraffollamento negli istituti penitenziari – ha sottolineato Trevisi - I dati, già conosciuti, confermano una presenza di detenuti superiore alla capienza regolamentare, con punte comprese tra il 140 e il 160 per cento, una condizione che rende particolarmente complessa la gestione quotidiana delle strutture.”

“Tra le criticità segnalate – ha proseguito il Presidente della Quarta commissione – vi sono anche situazioni di particolare fragilità sociale, come quella di detenuti che, non disponendo delle risorse economiche necessarie, non riescono ad accedere a cure odontoiatriche e rimangono così privi di un'assistenza sanitaria essenziale. È stato così proposto di approfondire la possibilità di prevedere forme di sostegno economico regionale, considerato che tali prestazioni non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.”

“Desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutto il personale che opera negli istituti penitenziari – ha concluso Gianpaolo Trevisi - dalla Polizia penitenziaria al personale dell'amministrazione civile, fino ai Garanti dei detenuti, che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso in un contesto estremamente difficile.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO