CRV - Via libera a pareri su progetti di legge in materia di housing ed Erp

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere positivo, a maggioranza, senza voti contrari, ai progetti di legge in materia di sostegno alla priorità housing e di edilizia residenziale pubblica incardinati nella Seconda commissione, che può così proseguire l’iter istruttorio in vista del via libera definitivo.

Di seguito, la Commissione ha esaminato le proposte di candidatura per la nomina di tre membri effettivi e di due membri supplenti per ciascun collegio dei Revisori dei conti degli Esu di Padova, Venezia e Verona, nonché di due rappresentanti del Consiglio di amministrazione degli stessi Esu. Via libera anche alle proposte di candidatura per la nomina di cinque componenti della Commissione regionale pari opportunità; per la designazione del Consigliera/e regionale di parità della Regione; per la nomina di cinque componenti, esperti in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie, del Tavolo tecnico per la Valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali dei Parchi e delle Riserve naturali regionali; per la nomina dei cinque componenti dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza; per la nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione, del Revisore unico dei conti e di un Revisore supplente, dell’Istituto Regionale per le Ville Venete; per la nomina dei Revisori dei conti e del Revisori dei conti supplenti di AVEPA e Veneto Agricoltura; per la designazione di sette componenti effettivi e di sette componenti supplenti del Comitato misto paritetico (CO.MI.PA.) di reciproca consultazione in materia di servitù militari; per la designazione di un rappresentante regionale di ciascun Consiglio territoriale per l’immigrazione della Città Metropolitana di Venezia e delle provincie di Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza; per la nomina di quattro componenti e del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); per la designazione, in sostituzione di un componente rinunciatario, di un componente effettivo del Collegio sindacale di Veneto Strade; nonché per la nomina di tre esperti in materia di agricoltura e foreste delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle province di Treviso e di Belluno.

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