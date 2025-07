Estate e sicurezza: come proteggere case e aziende anche quando si è lontani

Luglio e agosto: mesi di ferie, relax e viaggi. Per molti, è il periodo dell’anno più atteso. Ma per ladri e malintenzionati è spesso un’opportunità. Ed è proprio nei momenti in cui le abitazioni si svuotano, le aziende chiudono o i cantieri rallentano che il rischio aumenta.

Rivolgersi a partner affidabili

In questo contesto, due realtà piacentine fanno la differenza: Metronotte Vigilanza e Lasatron, operatori esperti in sicurezza attiva e soluzioni tecnologiche. Le due aziende collaborano in modo sinergico per offrire un servizio completo: dal sopralluogo tecnico alla vigilanza operativa, passando per l’installazione di impianti di ultima generazione e l’intervento tempestivo in caso di allarme.

Una pianificazione attenta

Il consiglio principale? Pianificare. La sicurezza non si improvvisa e non può essere lasciata al caso. Prima di partire per le vacanze, è fondamentale fare un check-up del proprio sistema di allarme, verificare che porte e finestre siano in ordine, aggiornare i contatti utili e valutare un presidio anche temporaneo. Metronotte, ad esempio, offre ispezioni a orari variabili, oppure servizi di pronto intervento in caso di allarme. Lasatron propone soluzioni tecnologiche su misura, come impianti di videosorveglianza ad analisi video intelligente, l’installazione di telecamere anche per abitazioni o sistemi di allarme facilmente attivabili anche da remoto. Il tutto, connesso alla centrale operativa di Metronotte attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I servizi per le aziende

Ma non solo: anche le aziende possono proteggersi durante le chiusure estive. Controllo accessi, ronde notturne, piantonamenti e vigilanza ispettiva sono strumenti efficaci per ridurre il rischio di furti, intrusioni o danneggiamenti. E per chi ha un cantiere aperto, Metronotte offre servizi su misura per ogni fase lavorativa, adattandosi agli orari e alla tipologia di sito.

La prevenzione è cruciale

Un altro aspetto cruciale è quello della manutenzione preventiva. Durante i sopralluoghi, i tecnici Lasatron verificano non solo la funzionalità degli apparati, ma anche la loro corretta configurazione. Una telecamera fuori fuoco, un sensore non calibrato, un DVR non aggiornato possono compromettere l’efficacia del sistema. Per questo, un check tecnico prima delle ferie è una misura saggia e consigliabile.

Ecco cinque azioni pratiche da mettere in atto prima della partenza:

1. Controllare che il sistema d’allarme sia funzionante e correttamente configurato.

2. Verificare la tenuta dei serramenti, chiusure e accessi secondari.

3. Attivare un servizio ispettivo o di videosorveglianza anche solo temporaneo.

4. Lasciare i contatti aggiornati a chi gestisce la sicurezza.

5. Evitare di pubblicare informazioni sensibili sui social (come la propria assenza prolungata).

Formule integrate per una sicurezza completa

Sempre più famiglie, inoltre, stanno adottando formule di sicurezza integrate, che prevedono combinazioni tra vigilanza fisica e strumenti smart. Oggi, con l’app che notifica eventi sospetti in tempo reale, la sicurezza è diventata anche digitale. Ma è la risposta umana, tempestiva e organizzata, a fare davvero la differenza. La sicurezza estiva non riguarda solo il patrimonio, ma anche la tranquillità mentale. Sapere che casa o azienda sono sotto controllo consente di godersi davvero le ferie. E affidarsi a professionisti strutturati, radicati sul territorio, con mezzi e tecnologie di ultima generazione, è oggi più che mai una scelta consapevole.