Experian: ad agosto crescono BNPL +22% e prestiti personali +20% su base annua, GenZ in primo piano

Il mese di agosto vede un calo delle richieste di credito su tutti i prodotti rispetto a luglio: è un dato atteso, coerente con un mese in cui le persone tipicamente sono in vacanza, acquistano meno e rinviano le decisioni finanziarie. Più significativo è il confronto anno su anno: rispetto ad agosto 2025, BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, rispettivamente +22,2% e +19,6%. Più contenuta la crescita di mutui (+3,3%) e prestiti finalizzati (+2%), con i principali motivi di finanziamento, auto nuova, auto usata e telefonia, che registrano contrazioni su base annua.

Vale la pena sottolineare che il calo mensile di agosto 2026 risulta meno accentuato rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2025: i prestiti personali segnano un -21,8% contro il -30,4% dell’anno precedente, i prestiti finalizzati un -28,9% rispetto al -33,9%, il canale digitale un -13,7% rispetto al -18%. Mutui e BNPL mostrano invece variazioni mensili in linea con il 2025, rispettivamente -37,1% vs -38,6% e -18% vs -17,3%. Un segnale che agosto 2026, pur nel contesto stagionale atteso, è stato relativamente più attivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

"Ad agosto le richieste di credito scendono: è fisiologico, si tratta di un mese dedicato alle vacanze, in cui le persone riducono gli acquisti. Se però leggiamo il confronto con lo stesso mese del 2025, emergono tendenze chiare: BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, mentre i finanziamenti legati a decisioni di acquisto più impegnative sono in contrazione. Anche l’entità del calo mensile è inferiore rispetto ad agosto dello scorso anno, in particolare per i prestiti personali e finalizzati: un segnale che il mercato si è mosso di più rispetto a un anno fa, anche in piena estate. La Gen Z si conferma il segmento con la crescita più intensa su tutti i prodotti, dai prestiti personali ai mutui: un segnale che vale la pena monitorare con attenzione nei prossimi mesi", ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.

BNPL e prestiti personali: crescita a doppia cifra su base annua

Il Buy Now Pay Later avanza del +22,2% su base annua, con crescita uniforme in tutte le aree. È il prodotto con la base generazionale più ampia: la fascia che cresce di più è naturalmente quella della Generazione Z (18-30 anni, +33,6%), ma anche i Baby Boomer (59-78 anni) hanno aumentato le proprie richieste del +12,4% rispetto allo scorso anno, affiancati dalla Generazione X (46-58 anni, +18%) e dai Millennial (31-45 anni, +18,9%). L'importo medio richiesto si attesta a 196 euro, in crescita dell'8,2% rispetto ad agosto 2025.

I prestiti personali crescono del +19,6% su base annua, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. L'importo medio richiesto si attesta a 7.607 euro, in calo del 18,3% rispetto ad agosto 2025: un andamento che, in parallelo alla forte crescita dei volumi, suggerisce un allargamento della platea dei richiedenti verso esigenze di credito più contenute. La crescita è guidata dalla Gen Z (+34%) e dai Millennial (+24,9%), con un contributo rilevante anche dalla Generazione X (+19,5%).

Prestiti finalizzati: il Sud traina, i consumi di nicchia in controtendenza

I prestiti finalizzati crescono del +2% su base annua, ma con una marcata differenza geografica. Il Sud registra un +10,2%, mentre calano le richieste in tutte le altre aree: Nord Ovest -6,8%, Nord Est -2,3%, Centro -2,8%. La crescita generazionale è concentrata tra la Gen Z (+17,9%) e i Millennial (+6,1%), mentre le fasce più mature mostrano contrazioni. L'importo medio richiesto per i prestiti finalizzati si attesta a 1.625 euro, in crescita del 21,6% rispetto ad agosto 2025 (1.336 euro).

Tra le finalità di finanziamento, le categorie a maggiore peso sul mix registrano contrazioni annuali. I telefoni cellulari (35% del totale) segnano -8%, l’auto nuova (20%) -2% e l’auto usata (18%) -8%. In controtendenza si segnalano gli elettrodomestici (9,5% del mix, +2,7%) e alcune categorie di peso più contenuto: ristrutturazione (0,3% del mix, +33,8%), campeggio e giardinaggio (0,2%, +31,3%), accessori auto (0,6%, +12,4%) e corsi (0,4%, +6,8%). La categoria computer/televisori (1,9% del mix), pur in calo del 12,5% rispetto ad agosto 2025, è l'unica a registrare un aumento rispetto al mese precedente (+7,4%), verosimilmente per effetto delle promozioni estive.

Mutui: crescita moderata su base annua, con la Gen Z in aumento del +36%

Il mercato dei mutui registra un +3,3% su base annua, nonostante un calo del -37,1% rispetto a luglio, coerente con il tipico rallentamento estivo delle decisioni di acquisto immobiliare. L'importo medio richiesto si attesta a 123.418 euro, in crescita del +2,3% rispetto ad agosto 2025.

Il dato generazionale di maggiore rilievo riguarda la Gen Z, che segna un +36,3%. Anche la Generazione X (46-58 anni) mostra un trend positivo (+1,8%). Tra le grandi città, Bologna registra un aumento del +60,6%, seguita da Genova (+24%) e Milano (+6,1%).

Canale digitale e carte/revolving: i richiedenti nati all'estero in crescita

Il canale digitale e le carte/prodotti revolving registrano una variazione in lieve calo su base annua (-0,4% entrambi). Per il canale digitale, la crescita è concentrata nel Nord Ovest (+2,8%), mentre le altre aree segnano contrazioni. A livello generazionale, la Gen Z è in crescita su entrambi i prodotti: +14,6% per il canale digitale e +9% per le carte revolving.

Un dato di rilievo riguarda i richiedenti nati all'estero, che mostrano un trend positivo su base annua sia per il canale digitale (+6,4%) sia per le carte/prodotti revolving (+2,8%), a fronte di variazioni in lieve calo per i richiedenti di origine italiana.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa.