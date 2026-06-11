Experian: BNPL a +40% a/a, con ticket medio a €177 (+25,1%) e boom tra gli over-80 (+62%)

A maggio 2026, il credito italiano cresce su quasi tutti i fronti, con la grande maggioranza dei prodotti in rialzo sia rispetto al mese precedente che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dal Rapporto sul Credito di Experian, che fotografa un mercato in trasformazione: il BNPL consolida la sua espansione con +40,2% su base annua e un ticket medio in crescita del +25,1% a €177, segnale di uno strumento che ha superato la fase dei micro-acquisti per entrare in una maturità d'uso.

Un elemento, questo, che accomuna i principali prodotti: gli importi medi crescono anche sui prestiti finalizzati (+23,4% a €2.248) e sui mutui (+3,1% a €124.098), a indicare che quando gli italiani scelgono di finanziarsi, lo fanno per beni e investimenti di valore sempre più elevato. Per la prima volta, infatti, l'auto nuova supera i telefoni cellulari come prima finalità dei prestiti finalizzati, che registrano una crescita generale del +7% su base mensile.

Buona performance anche per i prestiti personali (+11,7% a/a) e per i prestiti captive (+7,9% a/a). In controtendenza, i mutui immobiliari arretrano del -5,2% su base annua e del -2,1% rispetto ad aprile, in un contesto di lieve rialzo dell'Euribor a 6 mesi. Eppure, anche qui emergono segnali di rilievo: la Generazione Z è l'unica fascia demografica in crescita (+26,6% annuo), mentre i residenti italiani nati all’estero registrano un +6,9% in netta controtendenza rispetto al -9,8% dei nati in Italia.

“I dati di maggio evidenziano come il mercato del credito stia evolvendo verso un modello sempre più segmentato e inclusivo, in cui coesistono dinamiche apparentemente divergenti ma in realtà complementari. Da un lato, strumenti come il Buy Now Pay Later stanno ampliando la propria base di utilizzo, raggiungendo in modo sempre più trasversale tutte le fasce della popolazione, incluse quelle più mature. Dall’altro, il mercato dei mutui, pur in una fase di rallentamento, mostra segnali di vitalità nei segmenti più dinamici della società, come i più giovani e i nuovi italiani. Questi elementi segnalano un cambiamento profondo delle dinamiche del mercato: il credito non segue più modelli uniformi, ma si adatta a bisogni, comportamenti e capacità di spesa sempre più differenziati. È quindi necessario che gli istituti finanziari si dotino degli strumenti adatti ad intercettare queste nuove dinamiche in continuo cambiamento per ampliare l’accesso al credito e rimanere competitivi”, spiega Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.

l BNPL si consolida: +40% annuo, ticket medio in crescita e adozione sempre più trasversale

Il Buy Now Pay Later conferma il suo ruolo di protagonista del credito digitale italiano. Le richieste crescono del +40,2% su base annua, con un ulteriore +5,4% rispetto ad aprile. Ma la vera novità di maggio riguarda il valore medio delle transazioni: il ticket medio sale a €177, in crescita del +25,1% rispetto a maggio 2025, a indicare come l’utilizzo del BNPL sia entrato in una fase più matura, non più legata a micro-acquisti impulsivi ma sempre più utilizzato anche per beni di maggior valore.

Un dato significativo riguarda la diffusione generazionale: i Senior (nati prima del 1946) registrano la crescita più alta tra tutte le fasce d’età nelle richieste BNPL (+62,2% rispetto a maggio 2025), confermando come il pagamento dilazionato abbia ormai superato le barriere generazionali. Millennial (fascia 30-45 anni) e Generazione Z (fascia 18-29 anni) rappresentano comunque oltre i due terzi dei consumatori, guidando la crescita del mercato.

L’auto nuova sorpassa il cellulare come priorità di finanziamento; crescono i prestiti personali con importi più contenuti

Maggio 2026 segna un cambio di priorità nelle scelte di spesa degli italiani. L’auto nuova cresce del +23,9% su base annua e guadagna 6 punti percentuali nel mix totale dei prestiti finalizzati, raggiungendo il 28,2% delle richieste e superando per la prima volta i telefoni cellulari (24,4%), a segnalare come la mobilità stia tornando al centro degli investimenti delle famiglie italiane. Questo spostamento si riflette sull’importo medio dei prestiti finalizzati, che sale a €2.248 (+23,4% rispetto a maggio 2025, da €1.822): quando la destinazione del finanziamento è specifica, gli italiani sono disposti a impegnarsi per cifre più elevate.

Una dinamica complementare emerge dai prestiti personali, in crescita robusta a maggio (+3,2% rispetto ad aprile e +11,7% su base annua), ma con un importo medio in calo del 9% rispetto all’anno scorso (€9.080). Ciò segnala come sempre più italiani scelgono di accedere al credito personale per esigenze più variegate e di entità più contenuta. La crescita è trasversale a tutto il territorio nazionale e coinvolge tutte le fasce generazionali, con la Generazione Z e i Millennial a guidare l’accelerazione (rispettivamente +26,5% e +19,8% su base annuale).

Mutui: meno richieste ma importi più alti; crescono gli investimenti dei nati all’estero

Il mercato dei mutui attraversa una fase generale di rallentamento: le richieste calano del -5,2% su base annua e del -2,1% su base mensile, in un contesto di lieve rialzo dell’Euribor a 6 mesi. Tuttavia, chi decide di accedere al mutuo lo fa per importi crescenti: il ticket medio sale a €124.098, in aumento del +3,1% rispetto a maggio 2025, riflettendo la dinamica dei prezzi immobiliari.

A livello geografico emergono segnali di vitalità: il Sud registra una ripresa mensile (+3,8% rispetto ad aprile) e il Nord Ovest si mantiene in positivo su base annua (+2,0%). Sul fronte demografico, la Generazione Z è l’unica fascia in crescita su base annua (+26,6%), confermando una tendenza sempre più marcata ad investire presto nella proprietà abitativa.

Un dato particolarmente significativo riguarda i nati all’estero. In un mercato in contrazione, le richieste di mutuo dei “nuovi italiani” crescono del +6,9% su base annua, contro il -9,8% registrato tra i nati in Italia, con una tendenza che segnala un atto concreto di radicamento e un progresso nell’inclusione finanziaria.

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