Experian e Finanz portano l’educazione finanziaria nelle scuole italiane con Finance for School

Experian Italia e Finanz annunciano Experian4Finanz, una partnership che porta nelle scuole italiane Finance for School: un programma di alfabetizzazione finanziaria per studenti, docenti e famiglie, che propone percorsi interattivi supportati da una rete di studenti ambassador.

L’iniziativa risponde a un gap documentato: secondo una ricerca Skuola.net, il 70% degli studenti italiani vorrebbe studiare educazione finanziaria a scuola, ma solo il 25% si sente adeguatamente preparato. L’Indice Edufin del 2025 conferma l’alfabetizzazione finanziaria complessiva degli italiani a 56 su 100, sotto la soglia di sufficienza, con un divario ancora più ampio tra le nuove generazioni.

Finanz porta nel progetto un’esperienza diretta costruita sul campo: negli ultimi anni il team ha incontrato migliaia di studenti in oltre 100 scuole italiane. Finance for School struttura questa esperienza in un modello scalabile: percorsi interattivi sull’app Finanz, una rete di School Ambassador scelti tra gli studenti e incontri dal vivo nelle scuole aderenti.

“Abbiamo iniziato a parlare di soldi nelle scuole quando la nostra app non esisteva ancora. Oggi lo facciamo insieme a Experian, che su questi temi lavora da anni con Includimi: si tratta della dimostrazione che l’educazione finanziaria funziona meglio quando più attori uniscono competenze diverse invece di muoversi separatamente”, ha dichiarato Lorenzo Perotta, CEO e co-fondatore di Finanz.

Per Experian, la partnership si innesta in un impegno pluriennale sull’inclusione finanziaria denominato Includimi e avviato nel 2021 in collaborazione con Microlab ODV e FEduF, che restano partner del progetto. Un’iniziativa che negli anni ha raggiunto oltre 8 milioni di persone e fornito formazione finanziaria a circa 8.800 giovani.

“Con Experian4Finanz facciamo evolvere il nostro impegno per l’inclusione finanziaria, unendo l’esperienza dei nostri partner storici, Microlab e FEduF, all’approccio innovativo di Finanz, che sa dialogare con le nuove generazioni attraverso strumenti e linguaggi a loro vicini. Vogliamo ampliare la portata dei nostri programmi, coinvolgendo sia gli studenti sia le persone più esposte al rischio di esclusione finanziaria. Il nostro obiettivo è rafforzare le competenze finanziarie e l’autonomia delle persone, favorendo una partecipazione più consapevole alla vita economica”, ha commentato Laura Ippolito, Marketing Director Italia di Experian.

Nel corso dell’anno scolastico 2026/2027 il progetto Finance for School punta a raggiungere 30.000 studenti attraverso l’app, coinvolgerne attivamente 10.000 nei percorsi di apprendimento, attivare 1.000 School Ambassador e formare 300 docenti, con eventi dal vivo in tutta Italia da ottobre 2026 a giugno 2027. Confermata inoltre la partnership con Unitelma Sapienza, che porterà le attività anche nei poli dell’Ateneo e darà continuità all’iniziativa del podcast “Soldi Spicci”, dedicata ai temi dell’educazione finanziaria.

In parallelo al contesto scolastico, Experian4Finanz, grazie alla partnership con Associazione Microlab ODV, prevede percorsi di educazione finanziaria anche per persone che vivono situazioni di vulnerabilità economica quali migranti, donne vittime di violenza e Neet. Il programma include workshop, webinar e percorsi personalizzati supportati dalla rete di business mentor volontari dell’Associazione.

“È un piacere far crescere la partnership con Experian e potenziare il progetto grazie all’esperienza di Finanz. Come Microlab lavoreremo per l’inclusione sociale di chi vive situazioni di svantaggio, perché acquisire competenze finanziarie di base rappresenta un tassello indispensabile per raggiungere l’indipendenza economica”, conclude Antonietta Panico, Responsabile Comunicazione Associazione Microlab ODV.

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