Experian: effetto estate sul credito, crescono viaggi ed estetica; BNPL a +33%

A giugno, i segnali più vivaci dal mondo del credito arrivano dalle finalità tipicamente legate alla stagione: le richieste per viaggi segnano +102% rispetto a maggio, le spese estetiche crescono del +6,1% sul mese e del +28,0% su base annua, pur continuando a rappresentare una quota contenuta del mix (0,8%). Dinamiche stagionali che si collocano all’interno di un quadro complessivo di generale stabilità per i prestiti finalizzati (-0,1% a/a). A guidare la crescita tra le categorie è l’auto nuova (+17,9% a/a), che trascina con sé l’importo medio, salito a €2.057 dai €1.698 di giugno 2025, mentre continua la discesa delle richieste di telefoni cellulari, a -6,6% sull’anno.

È quanto emerge dal Rapporto sul Credito di Experian: a fronte di una frenata fisiologica dei volumi mensili, con quasi tutti i prodotti in calo, il confronto annuale conferma una crescita solida per la grande maggioranza dei segmenti.

Il BNPL chiude il mese di giugno con +33,3% su base annua e un ticket medio di €173, sostanzialmente invariato rispetto a un anno fa, a indicare una crescita guidata dai volumi più che dall’aumento del valore delle singole transazioni. I prestiti personali crescono del +16,2% su base annua, con una crescita del +28,9% delle richieste della Generazione Z. I mutui segnano una lieve flessione annuale (-1,2%), con il Nord Ovest che si mantiene in territorio positivo, trainato da Milano (+10,5% a/a).

“I dati di giugno confermano un mercato del credito in crescita e sempre più diversificato: accanto alla tenuta dei prestiti finalizzati, si distinguono dinamiche molto vivaci su alcune finalità stagionali, come viaggi ed estetica, e il consolidamento di modelli innovativi come il BNPL, che cresce del +33% su base annua. In questo contesto, aumentano i bisogni e si ampliano i comportamenti di accesso al credito, anche grazie al contributo delle generazioni più giovani. Per gli operatori, si tratta di un’opportunità concreta, che richiede una capacità di lettura del dato sempre più puntuale e orientata ad anticipare la domanda”, commenta Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.

Il BNPL consolida l’espansione: +33% annuo, ticket stabile

Il Buy Now Pay Later chiude giugno con +33,3% su base annua e +8,4% rispetto a maggio. Il ticket medio si attesta a €173, sostanzialmente invariato rispetto a giugno 2025. Per quota di richieste, il Sud rappresenta l’area più rilevante con il 39,3% del totale nazionale; il Nord Est è invece l’area più dinamica con una crescita del +51,9% su base annua e del +22,6% rispetto a maggio. Sul piano generazionale, Millennial (30-45 anni) e Gen Z (18-29 anni) coprono oltre due terzi delle richieste, con la Gen Z che guadagna 1,16 punti percentuali di quota rispetto a giugno 2025.

L’auto nuova guida i prestiti finalizzati, italiani nati all’estero in controtendenza

Per il secondo mese consecutivo, l’acquisto di un’auto nuova si conferma il principale motore di crescita tra le finalità dei prestiti finalizzati: +17,9% su base annua, con circa 4 punti percentuali guadagnati nel mix rispetto al 2025. In calo su base annua le categorie legate ai consumi domestici e alla tecnologia: telefoni cellulari -6,6%, arredamento -11,7%, elettrodomestici -18,5%.

Tra i cittadini nati all’estero, le richieste di prestiti finalizzati crescono del +8,5% su base annua, a fronte di una sostanziale stabilità per i richiedenti italiani (-1,6%): un andamento che segnala una presenza crescente della componente nata all’estero nel credito al consumo finalizzato.

Mutui: lieve calo su base annuale, Milano guida la ripresa

Le richieste di mutuo segnano -13% sul mese e -1,2% su base annua. L’importo medio si attesta a €122.805, in crescita dell’+1,8% rispetto a giugno 2025. La Generazione Z è l’unica fascia demografica in crescita annuale sui mutui (+23,9% a/a).

Il Nord Ovest è l’unica macroarea a registrare un trend annuale positivo (+5,2% a/a), trainata principalmente dalla performance di Milano. Il capoluogo lombardo si distingue per la crescita più solida: con il 7,87% delle richieste nazionali, segna +10,5% su base annua. Roma rimane il mercato più grande d'Italia con l’8,45% del totale, sebbene in lieve calo (-2,4% a/a), mentre Napoli segna la contrazione più marcata tra le grandi città (-20,6% a/a).

Le richieste di mutuo dei residenti nati all’estero crescono del +6,1% annuo, a fronte del -4,1% dei nati in Italia: un andamento che segnala una presenza crescente di questa componente nel mercato del credito immobiliare.

Maggiori informazioni a questo link: https://www.experian.it/chi-siamo/aumenta-la-spesa-per-viaggi-e-trattamenti-di-bellezza/

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