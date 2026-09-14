Federico e Alberto Riboldi invincibili alla Stella Alpina con la quarta vittoria consecutiva

La 41^ edizione della Stella Alpina Storica, rievocazione della celebre corsa automobilistica disputata tra il 1947 e il 1956 sugli impegnativi percorsi dolomitici del Trentino, ha nuovamente incoronato Federico e Alberto Riboldi: quarta vittoria consecutiva per questi specialisti bresciani della regolarità, figlio e padre dall’intesa perfetta all’interno dell’abitacolo della loro Fiat 508 C del 1937. Al secondo e terzo posto hanno completato il podio Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda del 1929 e Paolo Salvetti con Roberto Bortoluzzi su Fiat 508 C del 1937.

Questo ordine coincide con la classifica della categoria “Legend” per le auto costruite fino al 1947, mentre nelle prime tre posizioni della categoria “Celebration” (auto dal 1948 al 1976) si sono piazzati Mauro Argenti e Roberta Amorosa (Porsche 911 S 2.2 del 1969), Giovanni Pedrali e Simona Bonomelli (Porsche 356 B del 1962), Ezio e Andrea Ronzoni (Porsche 911 T del 1970). Tra gli equipaggi femminili si sono imposte Maria Luisa Chillemi ed Emma Graziani su Lancia Beta Montecarlo; il primo premio come equipaggio giovane è andato ai fratelli Giorgio e Daniele Bossi su Simca 8 del 1938. Il Trofeo Tassoni per le scuderie è stato assegnato alla folta schiera di equipaggi argentini e uruguaiani. Il Trofeo Ferrari Trento per i club è stato appannaggio del Club Orobico di Bergamo.

Grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno generosamente partecipato gli oltre 70 equipaggi partecipanti, sono stati donati circa 2.000 euro alla Cooperativa Sociale SpazioTempo di Moena, associazione che si dedica a progetti di comunità dedicati ai più giovani. Le iniziative di ASI Solidale in questa edizione della Stella Alpina hanno riguardato anche la partecipazione di due driver diversamente abili portacolori del Comitato Paralimpico Provinciale di Trento: Fabrizio Berlanda e Andrea De Michele, atleti di tennistavolo che hanno guidato le auto storiche ASI del progetto Classica & Accessibile dotate di comandi manuali e alimentate a bio-carburante per un motorismo storico accessibile e sostenibile.

Il programma della Stella Alpina 2026 si è aperto la mattina di venerdì 11 settembre con l’accoglienza degli equipaggi all’Aeroporto di Trento. Da qui il trasferimento in Piazza Fiera con la partenza ufficiale. La tappa inaugurale ha toccato Comano Terme, Molveno, Fai della Paganella, Mezzolombardo, Egna, Cavalese, Ziano e Predazzo per concludersi a Moena dopo 150 km.

La seconda giornata di sabato 12 settembre è stata la più impegnativa con i suoi 240 km totali distribuiti su alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. Dopo la partenza da Moena si è proseguito per Canazei, Passo Fedaia, Caprile, Colle Santa Lucia, Forno di Zoldo, Forcella Cibiana, Passo Tre Croci; giro di boa al Lago di Misurina e ritorno a Moena attraversando il Passo Cimabanche, Cortina d’Ampezzo, il Passo Falzarego, Alleghe e il Passo San Pellegrino.

La terza e ultima giornata di domenica 13 settembre è stata dedicata all’esposizione delle auto a Moena e alle premiazioni presso il Teatro Navalge.

Stella Alpina 2026 ha goduto del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del supporto di Ferrari Trento, Tassoni, Banca Patrimoni Sella, Ma-Fra, Per Te Assicurazioni e Promotor Classic.

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