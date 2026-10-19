Federturismo Confindustria: ANIASA entra nella Federazione, si rafforza la filiera integrata del tur

Federturismo Confindustria amplia la propria rappresentanza con l’ingresso di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital, che rappresenta in Confindustria il settore del noleggio veicoli e dei servizi di mobilità.

L’adesione riguarda un comparto strategico per l’economia nazionale e per l’offerta turistica. Nel 2025 il noleggio veicoli ha raggiunto un giro d’affari di 17 miliardi di euro, con una flotta di circa 1,5 milioni di veicoli e oltre 526 mila immatricolazioni, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Un mercato che contribuisce concretamente al rinnovo del parco circolante e risponde alle nuove esigenze di mobilità di imprese, cittadini e viaggiatori.

Il legame con il turismo è particolarmente evidente nel noleggio a breve termine, dove il canale aeroportuale genera il 60% del business: un dato che conferma quanto la disponibilità di servizi di mobilità sia determinante per collegare aeroporti, città e destinazioni, valorizzando anche i territori meno raggiunti dai flussi tradizionali.

«Il turismo non può più essere una somma di comparti che operano separatamente: per competere sui mercati internazionali dobbiamo fare sistema – dichiara Massimo Caputi, Presidente di Federturismo Confindustria –. La mobilità è una leva strategica per rendere accessibili nuove destinazioni, generare opportunità per le imprese e superare la concentrazione dei flussi in pochi luoghi e in pochi mesi. Dobbiamo costruire un modello capace di creare valore 365 giorni l’anno».

«L’ingresso di ANIASA consolida il ruolo di Federturismo Confindustria come punto di riferimento per le diverse componenti dell’economia turistica – prosegue Caputi –. Non abbiamo bisogno soltanto di più turisti, ma di nuovi turismi. Per svilupparli servono investimenti, sinergie tra settori e una strategia condivisa, capace di valorizzare le potenzialità dei territori e rafforzare la competitività dell’Italia».

«L'adesione di ANIASA in Federturismo Confindustria rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo del noleggio veicoli all'interno della filiera turistica nazionale. Ogni anno milioni di turisti scelgono i nostri servizi per raggiungere le proprie destinazioni e scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Paese. Il noleggio costituisce un anello essenziale della catena del valore del turismo, favorendo l'accessibilità dei territori, anche quelli meno serviti dal trasporto pubblico, e contribuendo alla distribuzione dei flussi turistici. Con questa adesione vogliamo rafforzare il dialogo con gli altri protagonisti della filiera e contribuire a costruire un'offerta turistica italiana sempre più integrata, competitiva e sostenibile», commenta Raffaella Tavazza, Vicepresidente ANIASA con delega al turismo.

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