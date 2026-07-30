Fine vita . Presidente Zaia scrive lettera aperta al Patriarca Moraglia
A CURA DI ALTRIMEDIA
|1 giorno fa
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha inviato oggi una lettera aperta al Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, intervenendo nel confronto sul fine vita.
Nella lettera, Zaia ribadisce la necessità di un dialogo rispettoso e senza contrapposizioni ideologiche, sottolineando che il suicidio medicalmente assistito è già previsto, entro condizioni tassative, dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale.
Il Presidente richiama quindi la responsabilità del Parlamento nell’approvare una disciplina nazionale chiara, capace di garantire tempi certi, verifiche rigorose, tutela delle persone fragili e risposte uniformi su tutto il territorio.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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