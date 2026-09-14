"Guerra, Amore e Propaganda" il romanzo-memoir di Ekaterina Shevliakova

“Guerra, Amore e Propaganda” è il nuovo romanzo-memoir della giornalista di origini russe Ekaterina Shevliakova, pubblicato da Frascati Anastasia Editore. Un racconto autobiografico nel quale l’esperienza personale dell’autrice diventa il punto di partenza per osservare le conseguenze del conflitto russo-ucraino sulla sua vita privata e professionale.

Il volume, che si avvale della prestigiosa prefazione dell'analista e geopolitico Germano Dottori, è stato elaborato con il prezioso contributo editoriale della ghostwriter Daniela D'Amore, la quale ha collaborato alla stesura per tradurre in una forma narrativa fluida e incisiva i complessi ricordi e le dinamiche emotive dell'autrice.

Al centro dell'opera si colloca il paradosso biografico di una cittadina russa da tempo residente in Italia, la cui quotidianità professionale, legata inizialmente al settore della moda e dei grandi eventi internazionali tra Milano e Parigi, viene repentinamente stravolta dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Il testo si propone come una lucida e a tratti ironica cronaca di quello che l'autrice definisce un "teatro dell'assurdo": la centrifuga mediatica dei talk show televisivi italiani nei quali si è ritrovata catapultata, trasformata improvvisamente in un "volto simbolo" e in un bersaglio della propaganda geopolitica in prima serata.

Tra le pagine più salienti del memoir emergono i contrasti netti vissuti da Shevliakova: dagli attacchi verbali subiti in diretta nazionale alle complesse vicende collaterali del conflitto globale, come l'incontro sul Lago di Como con l'oligarca Pavel, privato dei suoi beni dai provvedimenti sanzionatori occidentali, o l'ostracismo ideologico affrontato sulle passerelle e sui red carpet del Festival di Cannes. Attraverso una narrazione che alterna il dramma sociale alla resilienza intima, l'autrice lancia un severo monito contro il pregiudizio burocratico e la polarizzazione dell'informazione, rivendicando il diritto alla complessità e all'identità personale.

“Guerra, Amore e Propaganda” si configura come una testimonianza sul valore della verità individuale quando essa non risulta conveniente ai fini dell'audience, dimostrando come la capacità di conservare la propria integrità rimanga una delle principali difese possibili di fronte alle grandi rotture della Storia.

Prossimamente il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Ekaterina Shevliakova e le persone che hanno contribuito alla realizzazione del libro. Sarà un’occasione per ascoltare la storia direttamente dalla voce dei suoi protagonisti, conoscere ciò che si cela dietro la nascita dell’opera, approfondirne i temi e rivolgere domande all’autrice e a chi ha lavorato al progetto.

Guerra, Amore e Propaganda è ordinabile nelle principali librerie fisiche e online.

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