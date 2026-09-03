Huawei svela la nuova serie HUAWEI WATCH GT 7

Huawei ha presentato la serie HUAWEI WATCH GT 7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all'aperto, con un'estetica raffinata pensata per l'uso quotidiano.

La serie unisce un design audace, funzionalità outdoor avanzate e un monitoraggio completo della salute per offrire un'esperienza wearable più intelligente e performante.

Design raffinato per uno stile di vita attivo

La serie HUAWEI WATCH GT 7 fonde perfettamente la funzionalità outdoor con un'estetica raffinata, offrendo nuove opzioni di colori, materiali e design dei cinturini. HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile in due dimensioni, 46 mm e 41 mm, e offre diverse colorazioni: giallo, blu, nero per la variante da 46 mm e azzurro, rosa e grigio perla per la variante da 41 mm. HUAWEI WATCH GT 7 Pro è disponibile in tre varianti di colore: giallo, verde e nero, per soddisfare ogni gusto.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm) si distingue per una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio, abbinata a un telaio centrale in lega di titanio per garantire durata e una sensazione premium. A completare questa maestria artigianale si trova il cinturino in fluoroelastomero, che presenta il design HUAWEI EasyCross per offrire una vestibilità sicura e confortevole, sia per l'uso quotidiano che per le attività all'aperto più intense.

Debutto degli sport invernali indoor insieme al tracciamento migliorato per sci alpino e ciclismo

La serie HUAWEI WATCH GT 7 offre un'ampia gamma di modalità di allenamento, analisi dei dati di livello professionale e funzioni di sicurezza integrate, posizionandosi come il partner ideale sia per gli avventurieri dell'outdoor che per gli appassionati di fitness.

La serie HUAWEI WATCH GT 7 introduce nuovissime modalità per gli sport invernali indoor, eliminando i vincoli stagionali e geografici per consentire agli utenti di allenarsi secondo i propri ritmi. Sfruttando un sistema di sensori multipli integrati, lo smartwatch rileva automaticamente l'attività di sci o snowboard e traccia il tempo di allenamento attivo monitorando i minimi cambiamenti di postura e altitudine, anche quando il segnale GPS non è raggiungibile. Che si tratti di snowboard o sci, lo smartwatch traccia con precisione distanza, velocità e dislivello totale in discesa. Dispone inoltre di un sistema intelligente che distingue le discese attive dai periodi di riposo o dal tempo trascorso sugli impianti di risalita o sui tapis roulant.

Per l'esplorazione alpina all'aperto, gli utenti possono scaricare mappe per oltre 3.000 comprensori sciistici in tutto il mondo tramite l'app Huawei Health e sincronizzarle istantaneamente con lo smartwatch. Questa funzione funge da utile guida per i principianti, indicando in modo chiaro la difficoltà dei percorsi e prevenendo deviazioni involontarie su piste impegnative. Gli sciatori più esperti possono utilizzare le mappe per perfezionare i loro percorsi e rivedere i dati sulle prestazioni specifici della pista. Sui percorsi all'aperto, lo smartwatch registra i dati completi della discesa e gli itinerari. Introduce anche la prima funzione di rilevamento delle curve del settore, che conta le curve brevi e medio-lunghe calcolandone il raggio. La serie introduce inoltre il rilevamento della G-Force, una funzione che calcola e visualizza la forza centrifuga esercitata sul corpo durante le curve strette, fornendo agli sciatori un feedback utile per affinare la tecnica. A completare la suite delle nuove funzioni per gli sport invernali è presente Team-Up, che consente agli utenti di monitorare le posizioni in tempo reale e le metriche delle prestazioni dei compagni di squadra sulle piste, aggiungendo un prezioso livello di sicurezza e connettività alle uscite di gruppo.

Nella modalità di ciclismo all'aperto, la serie HUAWEI WATCH GT 7 introduce nuove funzioni, tra cui la pianificazione della salita, la trasmissione dati della salita e gli avvisi per curve strette. Prima di una corsa, lo smartwatch genera un profilo dettagliato delle salite in arrivo, offrendo ai ciclisti le informazioni necessarie per gestire strategicamente la propria resistenza. Durante la salita, trasmette in tempo reale la pendenza e la distanza rimanente. Se un ciclista si avvicina a una curva stretta a velocità eccessiva, lo smartwatch fornisce in modo proattivo avvisi tattili e vocali per migliorare la sicurezza. Dopo la corsa, la funzione Workout Analysis fornisce metriche precise di allenamento e analisi dettagliate, aiutando i ciclisti a migliorare le prestazioni evitando i rischi del sovrallenamento.

Approfondimenti completi sulla salute e rilevamento proattivo dei rischi

Dotata di funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, la serie HUAWEI WATCH GT 7 fornisce gli strumenti necessari per identificare precocemente potenziali rischi e apportare modifiche consapevoli alla propria routine quotidiana. L'aggiornata funzione Health Insights include ora un briefing mattutino completo, un punteggio di prontezza fisica personalizzato e un'analisi della salute. Al centro di questo aggiornamento c'è l'Indice di prontezza fisica, che sintetizza i dati relativi alla qualità del sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), allo stato emotivo e alle calorie attive bruciate. Classificando il recupero quotidiano in cinque livelli distinti, fornisce un'istantanea intuitiva e basata sulla forma fisica ogni mattina, aiutando gli utenti a pianificare la giornata.

Esperienza Smart

Per supportare un tracciamento ininterrotto, la serie HUAWEI WATCH GT 7 utilizza batterie al silicio ad alta densità. I modelli GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm offrono un'eccezionale durata della batteria fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero.

La serie HUAWEI WATCH GT 7 supporta i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, rendendo i pagamenti senza telefono più accessibili e mantenendo al contempo sicurezza e comodità, nell'ambito della più ampia strategia di Huawei per espandere le funzionalità quotidiane dei dispositivi indossabili.

La serie HUAWEI WATCH GT 7 è inoltre disponibile per l’utilizzo con dispositivi iOS e Android.

Disponibilità, prezzi e servizi di assistenza HUAWEI Care Pass

La serie HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile su Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo a partire da 299 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro.

Per gli acquisti online su Huawei Store è necessario inserire il codice dedicato ACSGT7 per ottenere uno sconto fino a 70 euro (offerta valida fino al 18 ottobre 2026). Per il modello esclusivo online (HUAWEI WATCH GT 7 Giallo Fluoroelastomero 46 mm), è disponibile in omaggio anche un cinturino aggiuntivo e HUAWEI FreeBuds SE 4.

Per acquistare HUAWEI WATCH GT 7 Series visita: https://consumer.huawei.com/it/wearables/watch-gt7-pro/buy/

Huawei Multipass

I clienti che acquistano un nuovo dispositivo della serie HUAWEI WATCH GT 7 tra il 2 settembre 2026 e l’1 settembre 2027 possono attivare prove gratuite fino a 90 giorni per varie app una volta collegati all'app HUAWEI Health, per un valore complessivo di 199 euro (Headspace, FiiT, Kotcha, Komoot, Naviki e HUAWEI Health+).

Inoltre, per garantire un'esperienza d'uso senza pensieri, per tutti gli acquisti della serie HUAWEI WATCH GT 7 è incluso HUAWEI Care Pass. Entro due anni dalla data di acquisto, l'utente potrà usufruire una volta di ciascuno dei servizi previsti dal programma.

I vantaggi di Huawei Store

Se acquisti su https://consumer.huawei.com/it/offer/ puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuita. I prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e l’e-commerce Huawei consente di effettuare pagamenti online in sicurezza, anche tramite Satispay, oppure di rateizzare il pagamento con Klarna in tre rate senza interessi.

Su Huawei Store è inoltre possibile accedere al servizio di assistenza post-vendita, richiedere la riparazione con ritiro e riconsegna gratuita a domicilio ed esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto.

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Martina Donida

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