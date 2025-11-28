Il modello G&G PetFood: qualità certificata e processi naturali

C’è un filo luminoso che attraversa la storia di G&G PetFood, è la forza di una visione che non nasce per caso, ma da anni di esperienza, di ascolto e di un’idea semplice e radicale allo stesso tempo ovvero mettere la qualità di vita dell’animale al primo posto. In un settore spesso dominato da tendenze e slogan, Nadia Bragalini ha scelto la strada di costruire un cammino basato su ricerca e sviluppo, rispetto e responsabilità. Un percorso iniziato nel 2011 nella consulenza nutrizionale, poi trasformato in un progetto imprenditoriale che nel 2019 ha preso forma concreta con la nascita di G&G PetFood a Castelvetro, fino all’acquisto dell’attuale sede nel 2021, in piena pandemia, e a una crescita che oggi coinvolge un’intera comunità. È una storia di coraggio e metodo, alimentata dal ruolo fondamentale del dottor Gianluca Gemo.

Il sogno di Nadia Bragalini

Sin dall’inizio del suo cammino professionale, Nadia Bragalini ha avuto un obiettivo chiaro: trasformare conoscenza e sensibilità in un luogo fondato sull’idea che la nutrizione sia il primo atto d’amore verso i nostri amici animali. «Il mio sogno è sempre stato creare un luogo dove competenza, cuore e rispetto per gli animali potessero convivere. Volevo un’azienda che desse risposte reali. Oggi una parte di quel sogno si è già realizzata: un team unito, un metodo riconosciuto, famiglie che ci ringraziano. Vorrei che G&G diventasse non solo un’azienda, ma un riferimento culturale capace di orientare e ispirare. Sentiamo davvero la vicinanza del territorio: non solo quella delle singole persone, che ogni giorno ci raggiungono con messaggi, testimonianze e un sostegno spontaneo, ma anche quella delle associazioni di categoria, che hanno riconosciuto il valore del nostro impegno e ci accompagnano in questo percorso di crescita. Un cammino che si rafforza ulteriormente grazie al costante e attento dialogo con il mondo veterinario, un confronto continuo che ci permette di migliorare e di rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze degli animali e delle loro famiglie. È un calore collettivo che ci incoraggia, ci responsabilizza e ci ricorda quanto il nostro lavoro sia parte di una comunità viva e presente».

Verso il quindicesimo anniversario

Il 2026 segnerà i quindici anni dall’inizio di quella prima intuizione: un traguardo che conferma la solidità di una visione nata molto prima dell’azienda stessa. Al centro di G&G PetFood c’è il Metodo del Dr. Gemo, tutelato tramite Registrazione SIAE Sezione OLAF n. 2023/01690: «Il nostro percorso affonda le sue radici nell’esperienza di G&G Consulenza e Sviluppo, dedicata da anni alla ricerca e allo sviluppo di prodotti mangimistici per il settore zootecnico - spiega Bragalini - ogni ingrediente è scelto con intenzione, ogni ricetta è formulata con cura, ogni prodotto è un gesto d’amore verso chi condivide con noi la vita». Il sistema produttivo di G&G PetFood è certificato secondo la norma ISO 9001, un riconoscimento che attesta l’adozione di un rigoroso sistema di gestione della qualità basato su procedure documentate, controlli costanti e tracciabilità completa di ogni fase produttiva. L’azienda opera inoltre in conformità al sistema Haccp, garantendo il monitoraggio sistematico dei punti critici di controllo e la massima sicurezza igienico–sanitaria dei processi. La certificazione ISO 9001 rappresenta una garanzia di autenticità e affidabilità: attesta che ogni lotto di materia prima viene sottoposto a verifiche, analisi e controlli, così come tutte le superfici del laboratorio e gli ambienti di produzione, nel rispetto degli standard richiesti sia dall’azienda sia dalle autorità competenti. A tutto questo si affianca il valore del marchio Made in Italy, che G&G porta con orgoglio come sigillo di qualità, tradizione e competenza, riconosciuto e apprezzato anche nel settore del pet food.

Tecnica e delicatezza: la scelta della vasocottura

La filosofia è insieme poetica, concreta e profondamente tecnica: vasocottura e sottovuoto per preservare nutrienti e freschezza, nessuna lavorazione aggressiva, centralità della fisiologia animale, studio costante per formulazioni personalizzate. È proprio in questo passaggio che Nadia Bragalini introduce un elemento decisivo: «Siamo consapevoli che per ottenere certi risultati servono passione, sacrifici, caparbietà, ma anche competenze, conoscenze, un orientamento chiaro verso l’obiettivo e materie prime di alta qualità. L’abbinamento con il modello di cottura scelto ci ha permesso di raggiungere risultati importanti nella produzione customizzata, grazie al Metodo del dott. Gemo. E ci tengo a ricordare che il nostro lavoro non riguarda solo le linee di mangimi, ma anche le formulazioni dedicate al singolo animale, un umido dietetico completo realizzato su misura».

Linee dedicate e innovazione continua

Da questa filosofia nascono la linea Naturalis Pet Intolerance, pensata per animali con sensibilità particolari, e la più recente Gastrointestinal, formulata per sostenere situazioni digestive complesse. Tra le ultime novità, l’azienda ha introdotto il passato di zucca in vasocottura, un alimento semplice, naturale e pensato sia per cani sia per gatti. «Abbiamo scelto la zucca perché è un ingrediente prezioso: ricca di fibre che favoriscono il transito gastrointestinale, ha un basso contenuto calorico e contribuisce al senso di sazietà, risultando utile anche nei percorsi di controllo del peso. Le fibre solubili, inoltre, sostengono in modo delicato il benessere dell’intestino, rendendola perfetta nei momenti di sensibilità digestiva».

Nasce la linea Gastrointestinal di G&G Petfood

La linea Gastrointestinal di G&G Petfood rappresenta una soluzione dietetica completa pensata per cani adulti con difficoltà digestive e disturbi gastrointestinali. Frutto di anni di ricerca e sviluppo e del metodo elaborato dal Dott. Gemo, questo mangime nasce con l’obiettivo di coniugare alta digeribilità, qualità delle materie prime e processi produttivi poco invasivi, capaci di preservare le proprietà nutritive naturali degli ingredienti. Gli alimenti della linea Gastrointestinal vengono realizzati attraverso la vasocottura, una tecnica avanzata in grado di conservare freschezza, nutrienti e sicurezza, riducendo in modo significativo l’impatto delle lavorazioni industriali. A distinguere ulteriormente questa gamma è l’equilibrato apporto di sodio e potassio, elementi fondamentali per ristabilire l’equilibrio elettrolitico e favorire un corretto assorbimento dei nutrienti a livello intestinale. La formulazione è inoltre senza glutine e supportata da una solida validazione scientifica: la digeribilità proteica e dei grassi è stata testata dall’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, mediante un’innovativa metodica analitica in vitro appositamente studiata per ottenere un’alta correlazione con la digeribilità in vivo. Un risultato che conferma l’efficacia nutrizionale del prodotto e la sua idoneità in presenza di fragilità digestive. Attualmente la linea prevede due varianti (maiale e patate e tacchino e riso) entrambe pensate per supportare i cani con sensibilità digestive, contribuendo a ridurre i disturbi dell’assimilazione intestinale e a migliorare la salute complessiva del tratto gastrointestinale.