In Consiglio il coro Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano, diretto da Simonetta Mandis

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Veneto, Claudio Borgia, ha celebrato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, il ventennale della direzione artistica della maestra Simonetta Mandis alla guida del coro A.N.A. Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano, che parteciperà alla 13a rassegna corale “Alpini d’In…canto” in cartellone sabato 6 giugno, alle 20.45, in villa Riello Pera di Gaiarine (TV), con la Fanfara Alpina di Conegliano. Ha partecipato alla presentazione anche la consigliera regionale Sonia Brescacin (Gruppo misto).

“Accogliamo uno dei cori più importanti del territorio della Marca trevigiana - ha sottolineato il capogruppo Borgia - celebrando allo stesso tempo i vent’anni di direzione di Simonetta Mandis. Il Coro è ben conosciuto, anche oltre il confine del Piave, e apprezzato. Accogliere gli Alpini nella sede del Consiglio regionale significa anche avvicinarsi ai valori importanti e profondi che gli Alpini stessi rappresentano. Il coro Bedeschi, in particolare, rappresenta non solo il nostro territorio, ma anche, e soprattutto, la grande famiglia alpina. È un presidio di cultura, di memoria, di volontariato - numerosissime le ore dedicate al volontariato dagli alpini - e di amore per il nostro territorio, per l'identità, per la tradizione, per i valori che oggi devono essere preservati e tramandati e di cui il Coro è portatore, un patrimonio culturale che le nuove generazioni devono acquisire, un patrimonio storico di quello che voi rappresentate. Ogni brano che questo coro porta sui vari palcoscenici costituisce un pezzo della nostra storia”.

“Tributiamo il nostro grazie alla professoressa Mandis per questi vent’anni di successi e di orgoglio anche per la nostra comunità - ha sottolineato l’assessore comunale di Gaiarine, Alex Segat, nel portare i saluti del sindaco, Diego Zanchetta - perché molti nostri concittadini cantano nel Coro Bedeschi e, proprio per questo, vi sentiamo davvero come parte di noi. Peraltro, le prove si tengono nella Casetta degli Alpini del nostro comune, e questo rafforza ancora di più il legame che ci unisce. Inoltre, il Coro ha registrato l’ultimo Cd nella nostra sala consiliare: sinceramente, vi consideriamo un vero pilastro della nostra comunità”.

“La formazione originaria era formata da venti elementi - ha ricordato Simonetta Mandis, nel ripercorrere la propria ventennale esperienza di direzione del Coro - e oggi siamo in quaranta, in controtendenza rispetto a ciò che accade spesso, e ci sono stati momenti importanti nel corso della nostra storia: siamo passati da concerti sporadici, con cadenza annuale, a momenti ben più strutturati, partendo dalla provincia di Treviso, nei luoghi più significativi della Grande Guerra, fino a concerti di grande rilevanza, con trasmissioni in diretta attraverso i principali network televisivi nazionali. Il momento più complesso è stato quello della pandemia, nel corso della quale abbiamo rischiato di perdere non solo elementi del Coro, ma il Coro stesso: abbiamo risposto con videolezioni, un metodo che ci ha consentito di rimanere uniti e di superare uno scoglio. Inoltre, di rilievo la nostra partecipazione alle adunate alpine, la pubblicazione del nostro primo cd “Canti della nostra storia”, uscito nei mesi scorsi, ma anche l’incontro con Toni Covre, scomparso alcuni anni fa, attendente di Giulio Bedeschi, l’ufficiale alpino autore del libro-capolavoro “Centomila gavette di ghiaccio” cui è dedicato il coro, oltre alle esibizioni a Remanzacco e a Roma”.

In occasione della rassegna del 6 giugno, il Coro A.N.A. Giulio Bedeschi eseguirà i brani “Benia Calastoria” di Bepi De Marzi, nonché “L’attendente” di Simonetta Mandis e l’arrangiamento di “Amici miei”, un gospel il cui titolo originale è “Amazing Grace”; l’esecuzione di questi due brani, illustrati dal referente di sezione, Alessandro Cenedese, e dallo storico Giorgio Visentin, è stata anticipata durante la conclusione della conferenza stampa.

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