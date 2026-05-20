In Quinta commissione audizioni su proposte normative per istituire servizio psicologia territoriale

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha ascoltato i soggetti portatori di interesse in ordine a quattro proposte normative - con primi firmatari rispettivamente Anna Maria Bigon (Pd), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Alberto Stefani (Lega), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) - volte all’istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché di assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

Sono stati invitati a offrire il proprio contributo: l’Ordine degli Psicologi del Veneto; il dott. Marco Nicolussi, Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Ulss n. 1 Dolomiti (distretto di Feltre), già Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto dal 2006 al 2014; AUPI FASSID, Associazione unitaria psicologi italiani, Segreteria Veneto; l’Ordine dei Medici regionale Veneto; FIMMG – Veneto; SNAMI – Veneto; SMI – Veneto; CGIL – Veneto; CISL – Veneto; UIL – Veneto; CISAL – Veneto; USB – Veneto; UGL – Veneto; CONFSAL – Veneto; il dott. Nicola Michieletto, Direttore coordinatore delle IAFC distretti Pieve, Asolo e Treviso (Ulss n. 2 Marca Trevigiana); il dott. Maurizio Cancian, della Scuola Veneta di Medicina Generale, MMG e Medicina di Gruppo Integrata (Conegliano).

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