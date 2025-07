Inaugurazione nuova sede Videomedia a Marcon

"Oggi non è stata soltanto l'occasione per inaugurare una nuova sede, ma anche per celebrare una scelta importante: quella di investire in informazione di qualità, radicata nel territorio e al servizio delle comunità locali. L’apertura di questa sede a Marcon da parte del gruppo Videomedia rappresenta un segnale positivo, concreto e controcorrente: in un tempo in cui l’informazione è spesso compressa in una logica di velocità e superficialità, scegliere di rafforzare la presenza giornalistica nei territori è una decisione strategica che merita il nostro plauso". Questo l'augurio che il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha espresso questa mattina inaugurando la nuova sede di Videomedia a Marcon. "Il Tg Veneto News, che già da tempo si è affermato come una voce autorevole e pluralista, con questo nuovo presidio potrà raccontare con ancora maggiore puntualità le dinamiche sociali, economiche e culturali di due province fondamentali come Venezia e Treviso. Un racconto che non si limita a riportare i fatti, ma li interpreta, dà loro contesto, li rende comprensibili e, dunque, utili ai cittadini. Un plauso va quindi al direttore generale Francesco Nicoli, al direttore Danilo Guerretta, e alla coordinatrice della nuova sede Maria Vittoria Bagarella, così come a tutta la squadra di professionisti che, con passione e competenza, dà ogni giorno volto e voce all’informazione del Veneto", ha affermato Ciambetti. "Come istituzioni, crediamo fermamente che una democrazia sana abbia bisogno di una stampa libera, indipendente e vicina ai territori. Oggi ribadiamo il nostro sostegno a chi lavora per costruire consapevolezza, fiducia e cittadinanza. A nome del Consiglio regionale del Veneto, auguro buon lavoro a questa nuova redazione: che questa sede diventi un punto di riferimento, una finestra aperta sul Veneto che lavora, crea, cresce e si racconta" ha concluso Ciambetti.

