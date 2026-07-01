Italy Run 2026 Londra

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) e il Consolato Generale d'Italia a Londra sono lieti di presentare Italy Run London 2026, in programma il 18 luglio presso Victoria Park.

Ormai affermatasi come uno degli appuntamenti di riferimento della comunità italiana nel Regno Unito, Italy Run è molto più di una semplice manifestazione sportiva. È una celebrazione dei forti legami culturali, sociali ed economici che uniscono Italia e Regno Unito, capace di riunire runner, famiglie, imprese, istituzioni e membri della comunità per una giornata dedicata al benessere, all'inclusione e all'eccellenza italiana.

L'edizione 2026 prevede la partecipazione di oltre 2.000 persone, che potranno vivere un'intera giornata all'interno dell'Italian Village, con eccellenze enogastronomiche italiane, intrattenimento, attività dei partner e numerose occasioni di networking.

Un evento aperto a tutti

Italy Run è stata progettata come una manifestazione pienamente inclusiva, aperta a partecipanti di ogni età e abilità.

Il percorso, completamente pianeggiante e accessibile all'interno di Victoria Park, insieme alla presenza di interpreti della British Sign Language (BSL) e al supporto dei volontari, testimonia l'impegno degli organizzatori nel garantire a tutti la possibilità di partecipare e vivere l'evento insieme.

Italy Run promuove un modello realmente inclusivo, volto ad abbattere le barriere e a valorizzare la partecipazione, la condivisione e il senso di comunità.

Molto più di una corsa

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare l'Italian Village, dove saranno presenti alcuni dei più importanti marchi italiani del settore food & beverage, oltre a musica, intrattenimento e attività dedicate a tutta la famiglia.

Negli anni Italy Run è diventata anche un'importante piattaforma di networking per la business community italo-britannica, favorendo l'incontro tra aziende, istituzioni e professionisti in un contesto dinamico e informale.

L'edizione 2026 è resa possibile anche grazie al prezioso supporto degli sponsor Callipo, MFE Advertising, La Doria, Carnevale e Grana Padano, il cui contributo continua a rendere Italy Run una delle più importanti celebrazioni della comunità italiana nel Regno Unito.

Oltre alla dimensione sportiva, Italy Run intende generare un impatto positivo anche sul piano sociale. L'edizione 2026 sostiene con orgoglio tre importanti realtà benefiche: la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Mangiagalli, Emergency UK e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, confermando il proprio impegno a favore della solidarietà, della salute e del benessere della comunità.

Una celebrazione della comunità italo-britannica

Italy Run rappresenta pienamente la missione della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito: rafforzare le relazioni tra Italia e Regno Unito creando occasioni di incontro, collaborazione e crescita per imprese, istituzioni e cittadini.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno dei partner istituzionali e degli sponsor che condividono la volontà di promuovere l'eccellenza italiana, uno stile di vita sano e il coinvolgimento della comunità.

Domenico Bellantone, Console Generale d'Italia a Londra

"Lanciata per la prima volta dal Consolato Generale d'Italia a Londra nel 2024, Italy Run London è rapidamente diventata un appuntamento di riferimento per la comunità italiana nel Regno Unito. Più di una manifestazione sportiva, rappresenta i valori che uniscono i nostri due Paesi: amicizia, inclusione, solidarietà e un comune impegno per il benessere. Riunendo famiglie, imprese, istituzioni e organizzazioni benefiche, Italy Run offre un'opportunità unica per celebrare la vitalità della presenza italiana nel Regno Unito e la solidità del rapporto tra Italia e Regno Unito. Siamo lieti di vedere questa iniziativa crescere anno dopo anno, ispirando sempre più persone a partecipare e valorizzando il meglio dell'eccellenza italiana, dello spirito di comunità e dell'impegno sociale."

Roberto Costa, Presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito

"Italy Run rappresenta perfettamente i valori della nostra Camera: creare connessioni tra le persone, promuovere l'eccellenza italiana e offrire nuove opportunità alla nostra comunità. Ogni anno l'evento continua a crescere e siamo orgogliosi di accogliere migliaia di partecipanti per una giornata che celebra amicizia, inclusione, benessere e il rapporto unico che lega Italia e Regno Unito."

Dettagli dell'evento

Italy Run London 2026

📍 Victoria Park, Londra

📅 Sabato 18 luglio 2026

🏃 Gara competitiva 10K, 5K e Community Run 2K

🍝 Italian Village

🤝 Networking, intrattenimento e attività per tutta la famiglia

Per iscrizioni e maggiori informazioni:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (LTD Private Company Limited by Guarantee).