Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli

Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è stato scelto come Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup di Napoli.

La partnership prenderà il via a maggio 2026 a Cagliari, accompagnando le prime fasi della competizione, e proseguirà fino alla Finale prevista per luglio 2027 a Napoli, città ospitante della 38ª edizione.

In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l’eccellenza dell’espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti lungo tutto il percorso dell’evento.

Nata nel 1963 a Napoli, città profondamente legata al mare, cuore del Mediterraneo e sinonimo di passione, Kimbo ha costruito la propria identità su un’arte precisa e rigorosa: la selezione, la miscela e la tostatura del caffè curate con attenzione meticolosa. Ogni profilo di tostatura, ogni miscela, ogni estrazione sono il risultato di controllo, esperienza e continuo perfezionamento.

La stessa filosofia anima anche l’America’s Cup: istituita nel 1851, è il più antico trofeo sportivo internazionale e, allo stesso tempo, una delle competizioni più avanzate dal punto di vista tecnologico. È il luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione più spinta, dove l’intuizione è guidata dai dati e dove la vittoria dipende da precisione e controllo assoluti.

Grant Dalton, Chairman di America’s Cup Partnership (ACP), ha commentato:

“Kimbo, marchio iconico del caffè in Italia con importanti ambizioni globali, condivide molti dei valori dell'America's Cup. Tradizione, innovazione, precisione e passione sono i tratti distintivi della storia di Kimbo fin dai primi anni '60 e questo si riflette perfettamente nello sviluppo dell'America's Cup. Siamo lieti di unire l’esperienza e il know-how del team di Kimbo con quello dell'America's Cup, partnership strategica per realizzare un evento eccezionale che avrà una portata davvero globale. Non vediamo l'ora di lavorare con loro e di sviluppare questa opportunità”.

Mario Rubino, Chairman di Kimbo, ha dichiarato:

“L’America's Cup a Napoli è un'occasione irripetibile per un'azienda napoletana come la nostra. Esserne Official Coffee è motivo di grande orgoglio non solo per Kimbo ma, credo, anche per tutti i napoletani. La nostra città ha una forte vocazione marittima e una cultura fondata su passione, artigianalità, eccellenza. I nostri valori rispecchiano pienamente quelli dell'America's Cup, competizione radicata in una ricca tradizione ma sempre proiettata verso il futuro. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza globale di Kimbo, e ci offre l'opportunità di esprimere l'autentica esperienza del caffè napoletano in tutto il mondo”.

Kimbo e America’s Cup condividono la medesima convinzione profonda: la tradizione non resta ferma, si evolve. E l’innovazione non è rottura fine a sé stessa, ma la naturale evoluzione della maestria. Nella vela come nel caffè, l’eccellenza nasce da una preparazione meticolosa, dal rispetto del sapere artigianale e dal coraggio di confrontarsi ai massimi livelli. Questa partnership unisce due mondi animati dalla stessa tensione creativa: tra eredità e futuro, passione e disciplina, istinto e precisione.

Di seguito il link del video che annuncia ufficialmente la partnership: https://youtu.be/gU0EBpKqBjU?is=wcktrmpyxO-wSyiT

Kimbo: l’eccellenza del caffè napoletano nel mondo, dal 1963

La storia di Kimbo risale ai primi anni '60, quando i tre fratelli Rubino colsero l'opportunità offerta dalle nuove tecnologie di confezionamento e dedicarono la loro passione al settore caffè. La meticolosa ricerca della migliore miscela di caffè napoletano portò rapidamente l'azienda a dominare il mercato locale e a diffondere il suo gusto inconfondibile in Italia e nel mondo. Oggi Kimbo è presente in oltre 100 paesi, con una dinamica rete internazionale e con le sue filiali operative negli Stati Uniti e nel Regno Unito che rappresentano due hub strategici.

Marchio italiano premium, Kimbo ha coltivato negli anni una forte presenza nel mondo dello sport. Nel 2025 ha fornito il caffè nell'area hospitality del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas ed è stato caffè ufficiale dell'ATP1000 National Bank Open di Toronto. Precedentemente l'azienda ha sostenuto il calcio italiano come partner ufficiale di sedici squadre di Serie A e B, tra cui il Napoli. Nel 2026 Kimbo è anche diventata main sponsor della squadra del Napoli Basket.

La missione fondante dell'azienda resta quella di portare nel mondo l’eccellenza del caffè di Napoli, espressione di una tradizione che sa innovare con passione, interpretando le tendenze delle nuove generazioni.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa.