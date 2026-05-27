La Camera di Commercio di Cosenza celebra l’olio di pregio con il Premio Elaioteca DietaMediterranea

La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato, nella sede di Cantinella di Corigliano-Rossano, la XIII edizione dello storico concorso “Oro dei Bruzi”, oggi evoluto nel nuovo “Premio Elaioteca Dieta Mediterranea”, progetto che amplia la visione del concorso trasformandolo in uno strumento permanente di valorizzazione delle eccellenze olivicole e agroalimentari del territorio.

Una serata partecipata che ha unito imprese, chef, studenti e operatori del settore nel segno della qualità, della Dieta Mediterranea e della cultura dell’olio extravergine di oliva.

“L’olio è l’oro del nostro territorio. Dietro ogni bottiglia ci sono il lavoro di generazioni, sacrifici, competenze e identità. Oggi più che mai dobbiamo saper raccontare il nostro prodotto e sensibilizzare i consumatori al valore della qualità”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, nel corso del suo intervento istituzionale.

Il presidente ha sottolineato il ruolo della Camera nel sostenere le imprese e promuovere un modello produttivo fondato su autenticità, qualità certificata e valorizzazione territoriale: “La nostra missione resta quella di accompagnare le eccellenze del territorio verso mercati sempre più competitivi e consapevoli”.

Nel corso dell’evento sono state consegnate le targhe della Carta Oli 2026 alle 31 aziende selezionate, protagoniste di un percorso che punta a promuovere gli oli extravergini della provincia di Cosenza attraverso attività di marketing territoriale, promozione e networking legate all’Elaioteca Dieta Mediterranea.

Momento centrale della serata è stata la premiazione delle aziende vincitrici del concorso, suddivise nelle categorie Fruttato Leggero, Medio e Intenso.

Per la categoria Fruttato Leggero il primo premio è andato ad Antico Frantoio Lopes, secondo posto per Azienda Agricola Satima di Converso Francesco e terzo posto per Frantoio Oleario Andrea Scura.

Per il Fruttato Medio primo classificato Terre del Lao con “Il Prelibato”, secondo posto per Tenute Librandi Pasquale con “Carolea” e terzo posto per La Molazza con “Coriolanum”.

Nella categoria Fruttato Intenso primo premio ad Azienda Agricola Marchesi Gallo, secondo posto per Madreterra con “Nicola” e terzo classificato Frantoio Converso con “Saecularis”.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle nuove generazioni, con la premiazione degli studenti dell’Istituto “E. Majorana” coinvolti nei percorsi PCTO e il riconoscimento assegnato all’Istituto per il prestigioso risultato ottenuto al Premio Ercole Olivario Future – Sezione Renisa.

A chiudere la manifestazione lo showcooking dedicato agli oli vincitori, che ha visto protagonisti nove chef provenienti dal panorama della ristorazione calabrese e nazionale, chiamati a trasformare l’olio extravergine in elemento centrale dell’esperienza gastronomica.

Lo showcooking è stato vinto dallo chef Biagio Girolamo di Gaudioso Catering.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza.