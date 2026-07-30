"La Gemma”, il lungo cammino verso la consapevolezza e la riconquista della propria identità

Pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo, "La Gemma" di Nadia Biasutto è un romanzo che sceglie di raccontare la violenza psicologica costruendo un percorso fatto di dettagli, abitudini e piccoli cedimenti interiori che, accumulandosi, restituiscono al lettore la misura di una prigionia tanto invisibile quanto devastante. Fin dalle prime pagine emerge con chiarezza come l'autrice non sia interessata soltanto a narrare una storia di sopraffazione, ma soprattutto a indagare i meccanismi attraverso cui una persona arriva progressivamente a mettere in dubbio se stessa, fino a considerare naturale ciò che naturale non è.

L'impianto narrativo alterna presente e passato con grande continuità, permettendo al lettore di osservare contemporaneamente la protagonista nella sua quotidianità ormai soffocata e nei ricordi che spiegano come quella condizione si sia formata. Non si tratta di un semplice espediente cronologico, bensì di una struttura che rende evidente come il trauma non appartenga esclusivamente al passato, ma continui a modificare il presente attraverso pensieri, automatismi e paure che sembrano ormai parte integrante della personalità della protagonista. Ogni episodio aggiunge un tassello a un mosaico costruito con pazienza, nel quale il senso complessivo emerge poco alla volta senza forzature.

L’autrice riesce a descrivere la manipolazione emotiva nella sua forma più subdola: evita accuratamente di ridurre il conflitto a una semplice contrapposizione tra vittima e carnefice; preferisce invece mostrare il lento processo attraverso cui la protagonista interiorizza i giudizi ricevuti, finendo per attribuire a se stessa colpe che non le appartengono. I continui monologhi interiori, le domande che sembrano non trovare mai una risposta definitiva e la ricerca ossessiva di un errore personale restituiscono con grande efficacia il funzionamento di una mente ormai abituata a giustificare l'ingiustificabile. È una rappresentazione credibile proprio perché rinuncia agli eccessi e trova forza nella ripetizione quotidiana di gesti, parole e silenzi.

Dal punto di vista stilistico, Nadia Biasutto sceglie una prosa limpida, scorrevole e fortemente orientata all'introspezione. Il linguaggio rimane accessibile anche quando affronta temi complessi, evitando sia il sentimentalismo sia l'eccessiva ricercatezza. Le numerose metafore non appesantiscono il racconto, ma contribuiscono a costruire un'atmosfera nella quale la dimensione emotiva prevale costantemente su quella fattuale. La narrazione mantiene in equilibrio la dimensione narrativa e quella simbolica: l'autrice non sacrifica mai il racconto in favore del messaggio, né utilizza i simboli come semplici ornamenti stilistici. Ogni elemento metaforico nasce direttamente dall'esperienza vissuta dalla protagonista e acquista senso attraverso il suo percorso umano, rendendo la riflessione profondamente integrata nella vicenda. È una scelta che permette al romanzo di affrontare temi estremamente delicati senza assumere il tono di un saggio o di un manifesto, lasciando che siano i personaggi e la loro evoluzione a parlare. Questa impostazione rende la lettura coinvolgente soprattutto perché permette al lettore di entrare progressivamente nei meccanismi mentali della protagonista invece di limitarsi a osservarli dall'esterno.

Particolarmente efficace è anche il modo in cui il romanzo affronta il tema della colpa interiorizzata. Più che mostrare la violenza nei suoi aspetti esteriori, l'autrice concentra l'attenzione sulle sue conseguenze psicologiche: il bisogno continuo di chiedere scusa, la paura di disturbare, il tentativo di prevedere ogni possibile reazione dell'altro, l'abitudine a minimizzare la propria sofferenza. Sono tutti elementi che vengono sviluppati con grande coerenza narrativa e che conferiscono autenticità al percorso della protagonista, rendendo comprensibile come una persona possa restare intrappolata in dinamiche tossiche anche quando, osservandole dall'esterno, sembrerebbe semplice interromperle.

L'opera affronta inoltre il tema della rinascita evitando scorciatoie consolatorie. La trasformazione della protagonista non avviene improvvisamente né attraverso un singolo evento risolutivo, ma nasce da una lenta acquisizione di consapevolezza che passa attraverso incontri, riflessioni, ricordi e soprattutto attraverso la graduale riscoperta del proprio valore. Non è una vittoria improvvisa, bensì il risultato di una lunga ricostruzione interiore, nella quale la protagonista riesce finalmente a riconoscersi per ciò che è realmente e non per l'immagine deformata che altri hanno costruito di lei.

La protagonista infatti attraversa un lungo processo durante il quale comprende come il proprio valore non dipenda dal giudizio altrui, ma dalla capacità di riconoscersi al di là delle definizioni imposte dall'esterno. Questo tema attraversa l'intero romanzo e trova piena maturazione nelle ultime pagine, quando la consapevolezza sostituisce definitivamente la paura e la confusione lascia spazio a una nuova lucidità. L'autrice riesce così a raccontare una trasformazione che non appare mai improvvisa o artificiale, bensì costruita passo dopo passo attraverso un percorso psicologico coerente.

Merita attenzione anche la rappresentazione delle relazioni umane positive, che non vengono idealizzate ma presentate come occasioni di crescita reciproca. I personaggi che entrano nella vita della protagonista non risolvono i suoi problemi al posto suo; al contrario, le offrono strumenti, parole e prospettive che le permettono di iniziare un lavoro interiore destinato a compiersi autonomamente. In questo senso il romanzo evita la facile contrapposizione tra salvatore e vittima, preferendo sottolineare come il cambiamento autentico possa nascere soltanto quando una persona riesce finalmente a riconoscere il proprio valore.

Una caratteristica fondamentale della scrittura di Nadia Biasutto è la capacità di dare voce ai processi interiori più che agli eventi esteriori. Le emozioni, i pensieri ricorrenti, i dubbi e le contraddizioni occupano uno spazio centrale, trasformando il romanzo in un'esperienza che invita il lettore non tanto a seguire una sequenza di fatti quanto a comprendere il funzionamento di una mente progressivamente schiacciata dalla manipolazione e successivamente capace di ricostruirsi. Questa scelta richiede una certa partecipazione emotiva, ma viene ripagata da una notevole profondità psicologica.

Nel complesso Nadia Biasutto firma un'opera che unisce sensibilità, profondità psicologica e una costante attenzione al linguaggio simbolico. La Gemma è un romanzo che invita a riflettere su quanto possa essere difficile riconoscere una forma di violenza quando essa si insinua nella quotidianità, ma anche su quanto sia possibile recuperare, con pazienza e consapevolezza, quella parte di sé che sembrava irrimediabilmente perduta. Il valore dell’opera risiede proprio nella sua capacità di mostrare come la vera rinascita non coincida con un gesto eclatante, bensì con il momento in cui una persona riesce a riconoscersi nella propria interezza, accettando tutte le proprie sfaccettature.

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