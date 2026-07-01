La piattaforma WiseGlow: AI e orchestrazione autonoma per la rivoluzione CER in Italia

In occasione di Intersolar Europe 2026, WiseGlow ha presentato la propria piattaforma come un percorso strategico concreto per il mercato energetico italiano in rapida evoluzione. Con l’accelerazione della strategia di indipendenza energetica del Paese, lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è diventato il pilastro centrale della transizione energetica nazionale, richiedendo digitalizzazione energetica e strumenti digitali avanzati per coordinare produzione e consumo, favorendo così una migliore ottimizzazione energetica.

Eccellenza operativa:

La leadership di WiseGlow si basa su una comprovata esperienza nell’eccellenza operativa guidata dall’intelligenza artificiale, che rappresenta una solida base per l’espansione nel mercato europeo. Ad oggi, l’azienda ha realizzato oltre 500 progetti a livello globale, gestendo più di 180 MW di asset solari e una pipeline superiore a 1 GW.

In un progetto pilota strategico in Europa, l’implementazione della piattaforma WiseGlow ha migliorato significativamente le prestazioni degli impianti, recuperando fino al 15% delle perdite dovute a inefficienze precedentemente identificate e riducendo i costi operativi del 7%. Questi risultati dimostrano il potenziale trasformativo dell’architettura nativa AI di WiseGlow nel massimizzare valore e prestazioni degli asset fotovoltaici per proprietari, operatori e investitori.

Dominare il paradigma CER tramite la digitalizzazione energetica: prodotti e soluzioni

La crescita delle comunità energetiche rappresenta un’opportunità storica per l’Italia di trasformare il potenziale solare in un asset digitale condiviso. La piattaforma WiseGlow funge da motore intelligente di questa trasformazione ed è progettata per gestire la complessità operativa delle CER.

Valore completo per gli stakeholder delle CER

Oltre alle funzionalità principali, la piattaforma WiseGlow offre benefici specifici per ogni attore del sistema.

Capacità chiave per un futuro autonomo

Oltre alla gestione delle CER, la piattaforma WiseGlow offre elementi fondamentali per il contesto italiano, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione energetica e la digitalizzazione energetica.

Un ecosistema tecnologico globale

Radicata nell’innovazione europea, WiseGlow beneficia di una solida rete globale che include sistemi operativi basati su AI e competenze nell’IoT industriale. Grazie a partnership strategiche con leader internazionali come ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm e Google, l’azienda fornisce l’intelligenza digitale necessaria per trasformare la decentralizzazione energetica in un vantaggio competitivo sostenibile, supportando l’Italia nel raggiungimento dell’obiettivo di 2.000 MW di CER.

“Ci concentriamo sulle capacità digitali necessarie per risultati concreti”, ha dichiarato il CTO di WiseGlow. “Colmando il divario tra innovazione AI e esigenze operative delle rinnovabili, permettiamo alle imprese italiane di trasformare le sfide in vantaggi competitivi sostenibili verso un futuro di energia autonoma.”

Informazioni su WiseGlow

Con sede in Italia, WiseGlow si propone come piattaforma di soluzioni per la transizione energetica basata su AI. L’azienda offre prodotti e soluzioni lungo tutto il ciclo di vita, combinando energia solare, sistemi di accumulo e distribuzione intelligente attraverso progettazione avanzata, software AI-native e sistemi di controllo ottimizzati. In questo modo abilita energia solare sostenibile, programmabile e competitiva, migliorando l’efficienza operativa, le prestazioni degli asset e i ritorni sugli investimenti nel lungo periodo.

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