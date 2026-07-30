“La sposa di Cristo”, una lingua nuova per ritrovare sé stessi

Una relazione può finire e continuare a occupare la vita, ripetendosi nei pensieri, nei gesti e nelle parole con cui si prova a raccontarla.

Il dolore non procede sempre in linea retta: torna sui propri passi e riapre stanze che sembravano chiuse. È nello spazio fra la ripetizione e il tentativo di sottrarvisi che l’esperienza privata diventa una domanda universale sull’amore, sulla libertà e sulla parte di noi affidata agli altri.

È questo il territorio attraversato da “La Sposa di Cristo” di Marta 0+, pubblicato da Europa Edizioni: un’opera ibrida nella quale autobiografia spirituale, confessione sentimentale, visione mistica e analisi delle relazioni tossiche confluiscono in una voce unica. L’autrice rientra nella propria storia, la interroga e accetta di mostrarsi nelle sue contraddizioni. La pagina diventa il luogo di un processo interiore: non un tribunale chiamato a stabilire un colpevole, ma uno spazio nel quale capire che cosa accade quando l’amore smette di essere incontro e si trasforma in contesa.

Il volume si apre con un’introduzione dedicata al “Gioco Idem”, prosegue con il capitolo zero “Inno all’amore” e si sviluppa attraverso quattordici capitoli. Date, ricordi d’infanzia, danza, vocazione religiosa e frammenti della relazione affiorano e scompaiono, per tornare con un significato differente. L’andamento circolare coincide con il contenuto: la ripetizione non è un’incertezza compositiva, ma la forma assunta da una coscienza che ritorna sul luogo della ferita.

La metafora del “Gioco Idem” vede al centro un tavolo sul quale vengono distribuite le carte delle dinamiche disfunzionali. Ghosting, gaslighting, triangolazione, idealizzazione, scarto e ritorno diventano mosse, livelli, ruoli e alleanze. I giocatori credono di scegliere liberamente, mentre obbediscono a regole apprese prima ancora di conoscere l’amore. Il gioco cambia i partecipanti ma non il funzionamento; promette una vittoria e produce una progressiva perdita di sé. Tavoli, palazzi, porte e stanze costruiscono così una geografia mentale della dipendenza affettiva.

Il libro non si limita alla divisione fra vittima e carnefice. L’autrice racconta abbandono, paura della sostituzione e violenza psicologica, ma sottopone anche sé stessa a un’indagine severa. La “Profiler Biblica” nasce dall’esigenza di analizzare la propria vicenda senza affidarsi interamente alle spiegazioni esterne. Non significa attenuare la responsabilità di chi ferisce, bensì domandarsi quale parte di noi resti legata a un meccanismo che ci consuma. Il femminicidio, più volte evocato, rappresenta l’esito estremo di un sistema che trasforma l’altro in proprietà, rivale o ostacolo.

Il discorso sentimentale si intreccia costantemente con quello religioso. La Bibbia non è un repertorio ornamentale, ma una lingua attraverso cui rileggere il presente. Rebecca e Isacco, Caino e Abele, Tamar, Salomè, Giuda e il popolo in esodo entrano nell’autobiografia come specchi mobili. Gli episodi antichi sono ricondotti alla quotidianità dei rapporti familiari, della gelosia e dell’abbandono. È un procedimento audace, talvolta spiazzante, che non cerca una dimostrazione teologica: costruisce una mitologia personale per dare forma al dolore.

La “Sposa di Cristo” non coincide soltanto con la donna chiamata alla consacrazione, sebbene monastero e discernimento vocazionale occupino pagine decisive. È la figura interiore di chi cerca un amore integro, non sottoposto a competizione o ricatto. Cristo è interlocutore e misura di un sentimento che non dovrebbe chiedere l’annullamento dell’altro. Da una parte si trova lo Sposo mistico, invisibile e assoluto; dall’altra lo sposo di carne, desiderato nella sua umanità. Fra i due si apre la possibilità di riconciliare corpo e spirito, fede e sensualità.

La prosa di Marta 0+ possiede un’energia immediatamente riconoscibile. È impetuosa, reiterativa, a tratti febbrile. Procede attraverso anafore, invocazioni, domande, dialoghi interiori e improvvise aperture visionarie. Il presente prevale anche nel racconto del passato, eliminando la distanza temporale: ciò che è accaduto non viene semplicemente ricordato, ma rimesso in scena. Da qui deriva una lettura intensa, che chiede di entrare nel ritmo dell’autrice più che di seguire un ordinato resoconto degli avvenimenti.

Di particolare interesse è l’incontro fra registri lontanissimi. Il lessico della Scrittura e della liturgia convive con le espressioni della psicologia divulgativa, dei social e delle relazioni contemporanee. Accanto all’Eden, all’Esodo, alla Vigna e all’Agnello compaiono love coach, ghosting, sex bombing e messaggi WhatsApp. Il sublime può essere interrotto da una parola ruvida, il mistico dal domestico, una visione celeste da una scena al supermercato o in biblioteca. Questa contaminazione impedisce alla materia spirituale di diventare astratta e restituisce il modo in cui il sacro irrompe nella vita ordinaria. Anche i neologismi e le formule composte rispondono alla stessa necessità: inventare parole nuove quando quelle disponibili non sembrano sufficienti.

Per l’intensità con cui unisce eros e trascendenza, alcune pagine possono richiamare la combustione poetica di Alda Merini; il dialogo diretto con il divino e la scelta di mettere alla prova la propria esperienza attraverso la fede evocano, in una forma radicalmente contemporanea, Teresa d’Avila. Oltre queste affinità, Marta O+ costruisce un linguaggio personale, più vicino a un monologo pronunciato sulla soglia fra confessione e visione che a una narrazione convenzionale. La suddivisione in livelli, prove e figure conserva inoltre una lontana eco della geografia morale dantesca, trasferita dentro una sola coscienza.

Fra i temi più delicati emerge quello della violenza di genere. Il femminicidio è evocato come punto estremo di un sistema nel quale l’altro viene trasformato in proprietà, rivale, premio o ostacolo. L’autrice vi si avvicina dalla prospettiva di una donna che vuole restare viva e sottrarsi alla parte già assegnata, senza fare della paura l’unica lente attraverso cui guardare il futuro. La sua ricerca tende verso una “matematica” differente, condensata nella formula 1+1=1: non la cancellazione delle individualità, ma l’immagine di un’unione che non abbia bisogno di vincitori e sconfitti. È forse questa l’ambizione più profonda dell’opera: cercare una lingua dell’amore non ancora contaminata dal lessico della guerra.

“La Sposa di Cristo” è un libro esposto, vulnerabile: la sua forza nasce dalla disponibilità dell’autrice a consegnare alla pagina anche ciò che potrebbe risultare scomodo, eccessivo o non pacificato. Non offre una guarigione confezionata né un percorso replicabile; mostra una donna che tenta di comprendere come sia arrivata a perdere la propria voce e quale parola possa restituirgliela. La fede non serve a coprire la ferita, ma a guardarla senza ridurre l’esistenza alla ferita stessa. Per questo il volume può parlare anche a chi non condivide il medesimo orizzonte religioso: al centro resta la necessità umana di distinguere l’amore dalla dipendenza e la fedeltà dalla rinuncia a sé.

Il viaggio di Marta 0+ non conduce alla conquista di un posto privilegiato al tavolo, ma alla messa in discussione del tavolo stesso. La libertà comincia quando si riconosce che alcune partite non possono essere vinte perché sono state concepite per continuare all’infinito. Uscirne significa rinunciare alla rivincita, interrompere il bisogno di dimostrare il proprio valore e tornare ad ascoltare la parte rimasta viva sotto le macerie. Il vero miracolo, suggerisce allora il libro, non è vincere la partita: è trovare la forza di rovesciare il tavolo e tornare a chiamare amore soltanto ciò che ci restituisce alla vita.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.