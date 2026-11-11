LT ha consegnato 110 moduli per il maxi-impianto di urea in Australia realizzato da Saipem e Clough

Larsen & Toubro (L&T) ha completato nel settembre 2026 la fabbricazione e la consegna di 110 moduli, per un peso complessivo di circa 64.000 tonnellate metriche, destinati al Project CERES, il più grande impianto di produzione di urea dell'Australia, con una capacità prevista di 2,3 milioni di tonnellate all'anno (MTPA). Il progetto è sviluppato da Perdaman Chemicals e Fertilisers a Karratha, nell'Australia Occidentale, ed è realizzato dalla joint venture tra l'italiana Saipem e Clough.

Il perimetro di fornitura di L&T comprendeva 47 unità preassemblate e 63 rack preassemblati, fabbricati presso lo stabilimento di fabbricazione modulare dell'azienda a Kattupalli, nei pressi di Chennai, in India. I moduli sono stati trasportati dall'India a Karratha (Australia) attraverso 23 spedizioni marittime, completamente collaudati, precommissionati e pronti per l'installazione.

La partecipazione di Saipem conferisce al Project CERES una particolare rilevanza per il settore industriale italiano. Il contributo di L&T alla fabbricazione dei moduli evidenzia come competenze ingegneristiche, capacità produttive e logistica internazionale possano integrarsi nella realizzazione di grandi impianti industriali destinati a mercati lontani.

Il Project CERES rappresenta una dimostrazione emblematica delle capacità di modularizzazione di L&T in India e illustra come porzioni sostanziali di un grande progetto possano essere realizzate a migliaia di chilometri dalla loro destinazione finale. Le attività di fabbricazione, installazione delle apparecchiature, integrazione, collaudo e precommissioning sono state eseguite in un ambiente controllato, consentendo un'esecuzione in parallelo, una maggiore supervisione in materia di sicurezza e qualità, una migliore prevedibilità e una riduzione delle interfacce presso il sito di progetto.

Commentando il risultato, S N Subrahmanyan, Chairman e Managing Director di Larsen & Toubro, ha dichiarato: "Il Project CERES riflette il modo in cui L&T sta elevando il ruolo dell'India nell'ecosistema globale della realizzazione dei progetti, trasformandola da base manifatturiera a fonte di capacità integrate di ingegneria, tecnologia ed esecuzione. Realizzare per l'Australia una fabbricazione modulare di questa scala, con un eccellente record di sicurezza, dimostra la solidità dell'ecosistema industriale indiano e la sua capacità di soddisfare rigorosi standard internazionali. Questo risultato storico rafforza la posizione di L&T come partner globale di fiducia e conferma il potenziale dell'India di diventare un hub di riferimento per soluzioni modulari complesse".

Subramanian Sarma, Deputy Managing Director e President di Larsen &Toubro, ha dichiarato: "La modularizzazione rappresenta un elemento di svolta nella realizzazione di grandi progetti energetici complessi. Trasferendo una parte significativa delle attività di costruzione, integrazione, collaudo e precommissioning dal sito di progetto a un ambiente di fabbricazione controllato, essa consente un'esecuzione in parallelo, rafforza la supervisione su sicurezza e qualità, migliora la prevedibilità e riduce la complessità in cantiere. Il Project CERES dimostra come ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione e logistica internazionale possano essere integrati in un unico modello di realizzazione, consentendo di eseguire progetti di portata mondiale con maggiore certezza".

Il progetto ha raggiunto 37 milioni di ore lavorative in sicurezza e ha soddisfatto i rigorosi requisiti australiani in materia di biosicurezza e di apparecchiature elettriche per aree pericolose (Electrical Equipment in Hazardous Areas). Rigorosi controlli dimensionali, di qualità e delle interfacce hanno supportato la corretta integrazione dei moduli presso il sito del progetto a Karratha. Molte delle apparecchiature complesse integrate nei moduli sono state fabbricate presso lo stabilimento di produzione avanzato di L&T a Hazira, nel Gujarat.

Il Project CERES è stato realizzato presso lo stabilimento di fabbricazione modulare di L&T a Kattupalli, il più grande cantiere per la fabbricazione di moduli dell'India. Esteso su 900.000 metri quadrati, lo stabilimento affacciato sul mare dispone di infrastrutture marittime dedicate al load-out e di una capacità annua di fabbricazione superiore a 70.000 tonnellate metriche. La struttura ha supportato progetti onshore e offshore di grandi dimensioni in numerose aree geografiche e settori, e il Project CERES ne rafforza ulteriormente le credenziali come hub globale per la fabbricazione modulare su larga scala.

La portata e l'esperienza dimostrate attraverso il Project CERES sono rilevanti ben oltre il settore dell'urea. La modularizzazione può supportare progetti nei settori del GNL, trattamento del gas, raffinazione, petrolchimica, chimica, idrogeno, combustibili a basse emissioni di carbonio e in altri comparti dell'energia, in particolare nei casi in cui la localizzazione remota, i contesti di costruzione con vincoli, la disponibilità di manodopera qualificata e la certezza dei tempi di realizzazione rappresentino fattori critici.

Profilo aziendale

Larsen & Toubro è una multinazionale indiana da 32 miliardi di dollari, attiva nei progetti EPC, nella produzione hi-tech, nei prodotti e nei servizi, con attività distribuite in diversi settori e aree geografiche. Il forte impulso verso l'intelligenza artificiale e la tecnologia, l'approccio orientato al cliente e la costante ricerca della massima qualità hanno consentito a L&T di raggiungere e mantenere una posizione di leadership nelle sue principali aree di business da otto decenni.

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