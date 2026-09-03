Marco Rizzo annuncia Italia Domani e presenta “L’Ultima Trincea”

L’On. Marco Rizzo rompe gli schemi e lancia ITALIA DOMANI, il suo nuovo partito.

Nato con l'ambizione dichiarata di superare le tradizionali contrapposizioni tra destra e sinistra, il progetto si propone come punto di riferimento per cittadini provenienti da esperienze politiche diverse, uniti da problemi e obiettivi comuni più che da etichette. Al centro della proposta, la difesa degli interessi degli italiani, la denuncia della distanza tra politica e cittadini, e la rivendicazione di sovranità, partecipazione e rappresentanza. Dalle prime valutazioni, ITALIA DOMANI di Marco Rizzo risulta accreditato al 3% delle intenzioni di voto, un dato che, a poche settimane dal congresso, certifica l'ingresso di Rizzo tra le forze in grado di condizionare gli equilibri politici nazionali.

A coronare il tutto arriva "L'Ultima Trincea. Pace, lavoro, famiglia, città sicure" (Frascati Anastasia Editore), il nuovo libro dell’On. Marco Rizzo che si preannuncia come uno dei casi editoriali e politici più discussi dell'anno. Costruito come un vero e proprio "glossario per l'Italia di domani", il libro è un atto d'accusa verso i poteri forti e, allo stesso tempo, fornisce le soluzioni per riportare gli interessi politici, non verso i poteri finanziari, ma verso l’interesse del singolo individuo, della famiglia e di tutti i cittadini.

Argomento dopo argomento, problematica dopo problematica, l’On. Marco Rizzo passa al setaccio le politiche di Bruxelles, il capitalismo finanziario transnazionale e quello che definisce il "pensiero unico" delle élite globali.

Non usa mezzi termini il leader di Italia Domani, che nel testo definisce l'Euro "un grimaldello con cui è stata scardinata la nostra industria" e denuncia le ingerenze degli organismi sovranazionali e del mondo di Davos nella vita democratica delle nazioni.

"La tecnocrazia non è una forma di governo più efficiente delle altre, ma è la sospensione della democrazia travestita da necessità oggettiva", scrive in uno dei passaggi più duri del volume, un affondo diretto contro quella che chiama "la rivoluzione delle élite".

Il libro non si limita alla polemica, ma rivendica la difesa dei salari e della sanità pubblica; invoca un taglio radicale al carico fiscale su famiglie e lavoratori, pretendendo la totale trasparenza su ogni euro di spesa pubblica per stoppare gli sprechi di Stato. Attacca il sistema del Nutriscore ("una minaccia alla salute e al Made in Italy") e i cibi sintetici; critica le politiche green accusate di deindustrializzare il Continente; denuncia l'uso dell'immigrazione come "esercito industriale di riserva" per abbassare il costo del lavoro; punta il dito contro la censura digitale dei giganti del web, definita "algocrazia"; rivendica la neutralità dell'Italia nei conflitti internazionali come scelta di pace e sovranità, e mette in guardia contro l'euro digitale, denunciato come un possibile strumento di controllo totale sulle scelte economiche dei cittadini.

"Il nostro intento – scrive l'autore – è spaccare le narrazioni farlocche del partito unico della globalizzazione", un obiettivo che nel libro trova la sua cornice culturale e che nel progetto ITALIA DOMANI trova la sua traduzione politica, nel tentativo di ricomporre il fronte tra ceto medio impoverito e classe lavoratrice.

A breve ci sarà la presentazione ufficiale del suo libro, mentre il congresso di ITALIA DOMANI sarà il 3 ottobre a Roma, un appuntamento che si preannuncia uno dei più “rumorosi” della prossima stagione politica italiana.

La mobilitazione parte già da oggi, e per arrivare a quella data da protagonisti e non da spettatori, basta protestare a parole. È il momento di organizzare la riscossa.

Entra in trincea, rifiuta il diktat del pensiero unico e prendi in mano il futuro del Paese!

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