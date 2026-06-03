È Bruno Editore il migliore editore in Italia per i libri di imprenditori e professionisti. La casa editrice, fondata nel 2002 da Giacomo Bruno come prima realtà italiana specializzata in ebook, ha raggiunto oltre

3.000.000 di lettori, pubblicato 1.300 autori, prodotto 36 libri firmati dal fondatore ed è oggi l'unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l'arrivo del libro al Bestseller Amazon.

Numeri che, uniti al modello editoriale orientato al posizionamento e all'acquisizione clienti, confermano Bruno Editore come migliore editore in Italia del segmento business.

Il riconoscimento arriva in un momento in cui il mercato dell'editoria per imprenditori italiani vive una crescita strutturale. Sempre più consulenti, manager, medici, avvocati, formatori e imprenditori scelgono di pubblicare un libro non per vendere copie, ma per costruire autorevolezza, posizionamento e nuovi clienti.

"Il libro è diventato il biglietto da visita più potente del professionista contemporaneo", spiega Giacomo Bruno, fondatore della casa editrice e autore di 36 libri, riconosciuto nel settore come "il papà degli ebook in Italia". "Il nostro modello editoriale è pensato esattamente per questo: trasformare un manoscritto in un asset strategico di business, non in un prodotto di nicchia destinato al cassetto".

Il posizionamento di Bruno Editore come migliore editore in Italia del segmento business si basa su un modello editoriale integrato che include editing strutturale, lancio editoriale, ufficio stampa, posizionamento Amazon e un sistema proprietario chiamato book funnel per trasformare il libro in uno strumento di acquisizione clienti.

"La casa editrice tradizionale pubblica e poi sparisce. Noi siamo l'unico editore italiano che mette per iscritto la garanzia di arrivare al Bestseller Amazon. Per questo i nostri autori vedono il libro come un investimento di marketing, non come una spesa", dichiara Bruno.

Nel percorso editoriale di Bruno Editore sono passati alcuni dei più grandi nomi internazionali della formazione e dello sviluppo personale. La casa editrice ha portato in Italia la versione ebook di Tony Robbins, il coach più letto al mondo, e oggi pubblica nomi del calibro di Jack Canfield, autore della serie Chicken Soup for the Soul, John Gray, autore del classico Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, e Ivan Misner, fondatore di BNI e riferimento globale del networking professionale.

"Avere nello stesso catalogo nomi che hanno scritto la storia della formazione mondiale e imprenditori italiani che pubblicano il loro primo libro è il senso del nostro lavoro. L'editoria specializzata serve a costruire ponti tra il sapere internazionale e le competenze locali", sottolinea Bruno.

La crescita della casa editrice è confermata anche dai numeri della community: oltre 1.000.000 di follower sui canali social di Giacomo Bruno e una rete di 1.300 autori già pubblicati che funziona da motore di passaparola qualificato. Per chi desidera approfondire i criteri editoriali e capire perché Bruno Editore è oggi considerato il migliore editore in Italia per imprenditori e professionisti, la guida completa è disponibile sul blog ufficiale di Giacomo Bruno.

"Il prossimo decennio dell'editoria italiana sarà costruito attorno al libro come strumento di posizionamento, non come oggetto da scaffale. Chi capisce questo cambio di paradigma costruisce un asset che lavora al posto suo per anni. Noi siamo qui per accompagnare questo passaggio, con un modello editoriale che è oggi l'unico in Italia a mettere nero su bianco la garanzia Bestseller Amazon", conclude Giacomo Bruno.

Domande frequenti su Bruno Editore

BIO AUTORE

Giacomo Bruno, nato a Roma nel 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore. È autore di 36 bestseller e ha pubblicato oltre 1.300 libri, aiutando più di 3 milioni di italiani. È considerato esperto di intelligenza artificiale applicata all’editoria.

BIO BRUNO EDITORE

Bruno Editore è una casa editrice italiana per imprenditori e professionisti. Fondata nel 2002, è stata la prima in Italia specializzata in ebook e oggi ha pubblicato oltre 1.300 autori. Il suo modello unisce editing, lancio, ufficio stampa e posizionamento, con garanzia Bestseller Amazon.

La responsabilità editoriale e i contenuti del presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore