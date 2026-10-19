Milano, violenze e saccheggi

“Siamo tutti scioccati dalle immagini che arrivano da Milano. Negozi assaltati e saccheggiati, vetrine distrutte, automobili dei Carabinieri prese d’assalto, aggressioni alle Forze dell’Ordine, cittadini e commercianti costretti a cercare riparo o difendere i loro negozi assaltati da bande di delinquenti. Ma la preoccupazione va oltre quanto accaduto questo fine settimana: siamo davanti a un fenomeno che rischia di ripetersi anche in altre città. Serve una risposta immediata, concreta e legislativa”.

Lo dichiara il Presidente Luca Zaia, intervenendo sulle violenze che hanno interessato Milano nelle giornate di sabato e domenica e sulle iniziative annunciate dal Governo per contrastare la criminalità giovanile.

“I numeri parlano da soli: nelle due giornate sono stati registrati complessivamente 343 accompagnamenti in Questura, di cui almeno 220 riguardanti minorenni. Soltanto domenica si sono contati 32 arresti, 23 dei quali di ragazzi con meno di diciotto anni. Davanti a questi dati bisogna agire, senza perdersi in discussioni infinite. Voglio ricordare che la stragrande maggioranza dei nostri giovani studia, lavora, rispetta le regole, ha un progetto di vita e non si sognerebbe mai di saccheggiare un negozio o aggredire una persona. Non possiamo confonderli con chi sceglie di delinquere. Chi ha bisogno di aiuto va sostenuto, ma chi commette reati deve risponderne con il massimo del rigore”, prosegue il Presidente Zaia. .

“Attenzione: oggi è Milano a essere stata messa a ferro e fuoco e siamo tutti vicini a Milano e alla Lombardia. Ma segnali preoccupanti arrivano anche dalle città del Veneto, con episodi di violenza legati al fenomeno dei cosiddetti maranza. Attenzione, perché Milano storicamente ha spesso anticipato fenomeni poi diffusi nel resto del Paese. Rischiamo di ritrovarci presto con un’emergenza a macchia di leopardo anche nelle altre città italiane.* Serve con urgenza una nuova legge che permetta di intervenire con maggiore incisività*, con sanzioni certe, strumenti più efficaci per le Forze dell’Ordine e una disciplina adeguata anche per i minorenni responsabili di reati gravi. Deve valere un principio semplice: chi rompe paga, anche se minorenne. Con una sanzione immediata, estremamente rigida, se necessario con il sequestro dei beni. Estendendo il provvedimento, se gli autori sono minorenni, alle famiglie, che devono rispondere economicamente dei danni alla collettività. Non possono essere i commercianti e i cittadini a pagare il conto delle devastazioni”, chiede Luca Zaia.

“Apprezzo l’iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha convocato un vertice sull’ordine pubblico, e le proposte della Lega e di Matteo Salvini per rafforzare con urgenza gli strumenti di prevenzione e contrasto, anche nei confronti dei minorenni. Siamo al fianco, con tutte le persone perbene, della presidente Meloni, del Governo e della Lega. Il diritto di manifestare pacificamente è sacrosanto, ma non può diventare un alibi per violenze e saccheggi. La sicurezza è un diritto di tutti. Servono fermezza e leggi adeguate. E serve agire subito”, conclude il presidente.

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