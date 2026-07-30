Minacce al Ministro Nordio. Presidente Zaia: “Un fatto grave e vile. Piena solidarietà al Ministro"

“Le minacce rivolte al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, accompagnate dalla stella a cinque punte e dalla firma delle Brigate Rosse, rappresentano un fatto grave e vile. A Carlo Nordio, uomo delle istituzioni, veneto autorevole e persona che conosco e stimo profondamente, esprimo la mia più forte e convinta solidarietà, insieme alla vicinanza di tutto il Consiglio regionale del Veneto”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Colpire Nordio significa tentare di intimidire non soltanto un Ministro della Repubblica, ma un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato. Nel suo lungo impegno da magistrato ha sempre difeso le istituzioni con rigore, equilibrio e fermezza, anche nelle sedi giudiziarie e nei momenti più delicati”, prosegue il Presidente Zaia.

“Sono certo, peraltro, che, conoscendo da tempo il Ministro, Nordio non solo non arretrerà di un millimetro, ma che minacce come queste non possano che rafforzare ulteriormente il suo impegno e la sua tenacia nella difesa delle istituzioni”, aggiunge Zaia.

“Lo Stato risponda con la massima fermezza, individuando rapidamente i responsabili”, conclude il Presidente Zaia.

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