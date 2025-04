C’è anche Nadia Bragalini, imprenditrice piacentina d’adozione e CEO della G&G Pet Food di Castelvetro, tra le 100 protagoniste della mostra “Made in Italy – L’impresa al femminile” ospitata a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via Veneto a Roma.

L’esposizione (che resterà aperta fino al 25 maggio) celebra il valore dell’impresa al femminile e si inserisce nel programma ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy, fortemente voluta dal ministro Adolfo Urso. La mostra è promossa dal Mimit in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, il Comitato Impresa Donna e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, e vuole accendere i riflettori su cento donne che, nei rispettivi settori, contribuiscono alla crescita economica e culturale del Paese.

Nadia Bragalini è l’unica rappresentante del settore pet food selezionata per questo importante racconto corale: «Trovare il mio nome tra tante imprenditrici che hanno fatto la storia dell’industria italiana, da Nonino a Feltrinelli, da Missoni a Furla, Campari, Brembo e Luisa Spagnoli, è stato molto emozionante - racconta Nadia Bragalini - mi sono sentita parte di un rito collettivo fatto di coraggio, intuizioni e tanto lavoro. Quando mi chiedono come ci sono arrivata, rispondo sempre con tre parole: visione, tenacia e passione. Per me sono come un mantra. La visione ti aiuta a guardare oltre l’ostacolo, la tenacia ti fa restare in piedi quando tutto sembra difficile, e la passione è quella luce che non si spegne mai, anche nei momenti più duri».

E aggiunge: «Il successo non ti arriva per caso, te lo devi cercare ogni giorno, con umiltà e determinazione. Nessun risultato è scontato, e ogni traguardo è fatto di sacrifici, scelte complesse e grande responsabilità. Voglio ringraziare di cuore Isa Maggi, presidente nazionale degli Stati Generali delle Donne e CEO di Made in Woman Made in Italy, per il sostegno, la fiducia e per la visione con cui ogni giorno promuove e valorizza il lavoro delle donne. Questa occasione è anche un messaggio forte alle giovani imprenditrici: non abbiate paura di mettervi in gioco, credete nei vostri progetti e difendete la vostra identità. Il Made in Italy ha bisogno anche del vostro sguardo».

Alla cerimonia di inaugurazione, presieduta dal ministro Urso, sono intervenuti tra gli altri Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, Giannola Nonino della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Valentina Picca Bianchi, presidente del Comitato Impresa Donna, e il presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas.

La presenza di Nadia Bragalini rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento personale e per il territorio piacentino, ma anche la testimonianza del ruolo strategico dell’imprenditoria femminile nel promuovere innovazione, qualità e sostenibilità nel Made in Italy.

Qualità e identità al centro con la certificazione: G&G Pet Food è “100% Made in Italy”

L’impegno per la qualità è un principio guida per G&G Pet Food, l’azienda di Castelvetro Piacentino guidata da Nadia Bragalini, unica rappresentante del settore pet food alla mostra “Made in Italy. L’impresa al femminile” in corso a Roma. Un impegno confermato dalla recente certificazione “100% Made in Italy” rilasciata da Federitaly, garanzia concreta di autenticità per i consumatori. «In un mercato spesso inquinato da contraffazione e produzione di massa, questa attestazione - sottolinea Bragalini – è uno strumento essenziale per difendere identità e valore delle nostre imprese». La certificazione garantisce che l’intero processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, si svolga in Italia, nel rispetto della normativa e della tradizione manifatturiera. Per G&G Pet Food è un riconoscimento che premia trasparenza, affidabilità e cura in ogni fase.

Oggi presidente regionale di Federitaly Lombardia con delega su Piacenza, Bragalini si fa portavoce delle PMI e del valore del Made in Italy: «Aiutare le imprese a ottenere questa certificazione significa renderle visibili e competitive anche sui mercati esteri». Un lavoro di rete che rafforza l’eccellenza italiana partendo dai territori. «Le imprese certificate – conclude – sono un presidio di qualità che racconta l’Italia migliore al mondo».