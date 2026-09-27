Nasce il Team Agricoltura di precisione di Terrepadane: la tecnologia diventa un servizio a 360 gradi

Non più soltanto macchine agricole, ma un servizio integrato di agricoltura di precisione aperto a tutti gli agricoltori, indipendentemente dal marchio delle macchine utilizzate. È questa una delle novità che il Consorzio Agrario Terrepadane prepara per la Campagna 2027 e che segna una nuova fase nell’organizzazione dei servizi tecnici del Consorzio. Al centro c’è la costituzione di un nuovo Team Agricoltura di precisione, formato da tecnici specializzati che lavoreranno in stretta relazione con l’officina, il reparto ricambi e la consulenza agronomica.

Una scelta che nasce dalla consapevolezza che la tecnologia digitale è ormai entrata stabilmente nel lavoro agricolo. Sistemi satellitari, guida automatica, gestione e interscambio dei dati, attrezzature sempre più sofisticate e, ora, anche l’intelligenza artificiale stanno modificando il modo di lavorare in campo. La sfida per Terrepadane è mettere queste tecnologie a disposizione dell’azienda agricola in maniera semplice e soprattutto integrata, trasformando strumenti spesso percepiti come complessi in vere opportunità per migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

«Le nuove opportunità che Terrepadane presenterà a breve riguardano il settore dell’agricoltura di precisione, che da un punto di vista di metodo di lavoro e organizzativo subirà una profonda trasformazione», spiega Dante Pattini, alla guida da alcuni mesi dell’Ufficio macchine del Consorzio. «Vorremmo allargare i nostri servizi alla platea di tutti gli agricoltori delle province in cui operiamo. Quindi un’attività che uscirà dai tradizionali confini che ci hanno legato fino ad oggi ai marchi dei trattori e delle macchine agricole da noi commercializzati, che ovviamente continueremo a seguire». Il nuovo approccio, dunque, non cancella il rapporto con i marchi rappresentati, ma amplia il campo d’azione del Consorzio: l’obiettivo è mettere a disposizione competenze e soluzioni anche a chi utilizza macchine non commercializzate da Terrepadane.

Dietro al nuovo servizio ci sarà una squadra articolata: «Credo di poter dire che siamo l’unico soggetto che oggi può offrire agli agricoltori un servizio di agricoltura di precisione integrato», sottolinea Pattini. «Integrato da tutti gli aspetti che riguardano l’attività del Consorzio Agrario: in primo luogo i tecnici dedicati a questa attività, poi il gruppo dei meccanici e, ed è questa anche la novità, il tema della consulenza agronomica». La ragione di questa scelta risiede nei cambiamenti che stanno investendo il settore. «L’impatto delle nuove tecnologie sta diventando il quotidiano per tutti, l’intelligenza artificiale sta arrivando ed è già arrivata sia nel settore delle macchine agricole ma anche in altri settori che riguardano l’attività degli agricoltori», osserva Pattini. Da qui la necessità di superare una logica fatta di interventi separati e costruire, invece, una visione integrata. È dunque questo il salto organizzativo che Terrepadane si prepara a compiere con la Campagna 2027: fare dell’agricoltura di precisione non un servizio legato esclusivamente alla vendita di una macchina, ma una competenza trasversale del Consorzio, costruita intorno alle esigenze dell’impresa agricola.

L’innovazione che contribuisce al contenimento dei costi

Adottare l’agricoltura di precisione non significa soltanto acquistare tecnologie sempre più sofisticate. Il vero obiettivo è capire quali strumenti possano essere realmente utili alla singola azienda e accompagnare l’agricoltore nel loro utilizzo. È questa la prospettiva con cui Gabriele Manzoni, entrato da pochi mesi in Terrepadane dopo una lunga esperienza nel settore dell’agricoltura di precisione, affronta il lavoro all’interno del nuovo Team. «Mi occupo di fornire e supportare gli agricoltori nella scelta di tutti quegli strumenti che possano essere utili alla riduzione dei costi vivi in campo» spiega Manzoni. «La nuova sfida del futuro è proprio quella di utilizzare la tecnologia per ridurre i costi». Un passaggio particolarmente importante perché le attrezzature agricole stanno diventando sempre più complesse e tecnologicamente avanzate: proprio per questo, affinché lo sviluppo delle funzionalità disponibili non diventi una barriera all’ingresso, è fondamentale che l’agricoltore venga accompagnato nella scelta e nell’utilizzo delle soluzioni più adatte alla propria situazione.

Sistemi satellitari e competenze a supporto dell’azienda

La nascita del Team Agricoltura di precisione non è soltanto un nuovo assetto organizzativo. È soprattutto il tentativo di costruire un servizio capace di seguire l’agricoltore a partire dalle sue esigenze, mettendo insieme tecnologia, assistenza e competenze tecniche. Un approccio che coinvolge anche il reparto Parts & Service e Ricambi, con l’obiettivo di rendere le soluzioni per l’agricoltura di precisione più accessibili e facilmente utilizzabili. «Abbiamo creato un gruppo specifico per l’agricoltura di precisione che ci pone in una posizione di spicco a livello probabilmente nazionale», spiega Riccardo Amisani, responsabile Parts & Service e Ricambi, aggiungendo che il nuovo team «oltre ad aumentare e migliorare il servizio ai nostri clienti e sui sistemi satellitari punta a integrarsi con il post-vendita, in quanto le macchine sono sempre più dotate di questi sistemi di guida di precisione, e con il servizio Ricambi». Una delle direttrici di sviluppo riguarda infatti la possibilità di rendere disponibili direttamente agli agricoltori sistemi satellitari e soluzioni facilmente installabili: «per questo vorremmo arrivare a creare pacchetti dedicati a prezzi vantaggiosi da vendere al banco e facilmente montabili e applicabili accompagnati ad un’attività di formazione direttamente in azienda agricola da parte dei nostri tecnici», sottolinea Amisani.

Il punto di partenza, però, è l’ascolto delle aziende e del mercato. «Quello che abbiamo deciso di fare con la formazione di questo nuovo team è capovolgere la prospettiva e quindi partire ascoltando le richieste dei clienti e le voci del mercato», spiega Eugenio Migliorati, tecnico del reparto Agricoltura di precisione. L’obiettivo è capire quali siano le esigenze ancora non pienamente soddisfatte: in questo percorso Terrepadane può contare anche sulle tecnologie legate al mondo CNH (che ingloba i marchi New Holland Agriculture e CASE IH, ndr) «Come concessionario CNH vantiamo la possibilità di appoggiarci al portale di gestione dati invidiato da ogni marchio sul mercato», afferma Migliorati, evidenziando in particolare la possibilità di fare interagire con semplicità le linee guida tra i diversi sistemi utilizzati in azienda. Ma la logica del nuovo Team non è quella di proporre una soluzione uguale per tutti. «Consigliamo la soluzione più adatta all’esigenza del cliente», precisa Migliorati. Perché il mercato offre oggi un’ampia gamma di kit di guida satellitare plug and play e la possibilità di intervenire non soltanto sui trattori di ultima generazione, ma anche su macchine più datate.