Nuova apertura Sole 365 a Napoli
A CURA DI ALTRIMEDIA
|1 giorno fa
Apre un nuovo punto vendita Sole365 in città. Il nuovo supermercato, situato in Calata Capodichino, 254, sarà inaugurato il prossimo 4 giugno alle ore 9:00.
Il nuovo store è stato progettato per offrire ai cittadini un’esperienza d’acquisto basata sul modello dell’Everyday Low Price: prezzi bassi tutto l’anno senza la frenesia delle offerte a scadenza, mettendo al centro la freschezza e la cura dei reparti d’eccellenza. Per festeggiare l’apertura sono previsti omaggi esclusivi e buoni sconto dedicati a chi sceglierà di scoprire il nuovo store nei primi giorni di attività.
Qui troverai:
Vi aspettiamo per l’apertura a partire dal 4 giugno alle ore 9:00 in Calata Capodichino, 254, Napoli.
https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc_172_1779892764975.pdf Leggi il comunicato stampa originale
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