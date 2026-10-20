Ottant’anni del Coro Scaligero dell’Alpe, esibizione a Palazzo Ferro Fini

Ottant’anni di storia, di musica e di tradizioni tramandate attraverso generazioni di coristi. Un traguardo importante per il Coro Scaligero dell’Alpe di Verona, una delle formazioni corali più antiche del Veneto, che oggi è stato protagonista di un momento musicale a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale. Per celebrare questo anniversario il coro, diretto dal maestro Matteo Bogoni, ha eseguito quattro brani del proprio repertorio nella sede del Consiglio Regionale, portando nella sede dell’assemblea legislativa le voci e le suggestioni della tradizione corale veneta.

Ad accogliere la formazione veronese sono stati il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e il consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia), promotore dell’iniziativa, affiancati da numerosi consiglieri regionali e alcuni assessori di Giunta, presenti nella sede del Consiglio per i lavori odierni.

"Abbiamo accolto con grande piacere a Palazzo Ferro Fini una delle realtà più rappresentative della tradizione corale veneta – il commento del presidente Zaia –. Ottant’anni di storia sono un traguardo rilevante, di un coro che ha saputo attraversare le generazioni senza perdere la propria identità. Il Veneto custodisce un patrimonio corale di eccezionale ricchezza, fatto di centinaia di formazioni che mantengono vive la nostra memoria, la cultura popolare, i canti della montagna e degli alpini. Un patrimonio che dobbiamo preservare, sostenere e tramandare ai giovani. In questo panorama il Coro Scaligero dell’Alpe rappresenta una vera eccellenza, capace di portare la voce e le tradizioni di Verona ben oltre i nostri confini. Un coro è anche una straordinaria scuola di comunità: insegna ad ascoltarsi, a rispettarsi e a costruire insieme qualcosa di bello. A tutti i coristi e al maestro Bogoni rivolgo il mio ringraziamento e i migliori auguri per questo importante anniversario".

"Il Coro Scaligero dell’Alpe è una realtà di livello internazionale, che si esibisce in tutto il mondo. È un orgoglio, da veronese e da veneto, averli portati in Consiglio regionale per i loro 80 anni", spiega il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, promotore dell’iniziativa.

“Lo Scaligero dell’Alpe – dice Bozza – è cultura, tradizione, arte, valori, storia. Una storia nella quale il patrimonio identitario diventa un volano internazionale, con i successi del Coro in tutto il mondo. Un gruppo di professionisti del canto, è stata una gioia poterli ascoltare anche in Consiglio regionale. Ricordo anche che il Coro fa parte della sezione veronese del Club Alpino Italiano, che tutela ogni aspetto delle nostre montagne, anche dal punto di vista culturale. Ringrazio anche il CAI, era oggi presente il presidente Alessandro Camagna, che ringrazio, come pure il presidente del Coro filippo Brutti”.

"Lo Scaligero dell’Alpe – aggiunge Bozza – è cultura, tradizione, arte, valori, storia. Una storia nella quale il patrimonio identitario diventa un volano internazionale, con i successi del Coro in tutto il mondo. Un gruppo di professionisti del canto, è stata una gioia poterli ascoltare anche in Consiglio regionale".

Fondato nel 1946 nella parrocchia dei Santi Apostoli di Verona su iniziativa del maestro Mario Biondani, il Coro Scaligero dell’Alpe celebra quest’anno il suo ottantesimo anniversario, un traguardo che lo colloca tra le formazioni corali più longeve d’Italia. È un coro a voci pari maschili, che si esibisce "a cappella", con un repertorio che comprende brani tradizionali di derivazione popolare, in particolare i canti della montagna e degli alpini. La formazione è legata al CAI, Club Alpino Italiano, e nel corso della sua storia ha ottenuto riconoscimenti e successi anche a livello internazionale.

Dal 2002 la direzione è affidata al maestro Matteo Bogoni, veronese, classe 1971, già direttore del coro della Brigata Alpina Julia. La formazione continua oggi la propria attività artistica e culturale, mantenendo vivo il legame con il territorio e con le nuove generazioni.

Le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario proseguiranno il 14 novembre con un concerto al Teatro Filarmonico di Verona.

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