Paralimpiadi Milano Cortina 2026

“Saranno le Paralimpiadi più belle della storia olimpica. Un segnale straordinario, in una regione e in territori straordinari. Il Veneto sarà cuore di un evento che unisce sport, inclusione e bellezza.”

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenuto oggi a palazzo Balbi, a Venezia, alla conferenza di presentazione delle Cerimonie delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

“Secondo le stime, i Giochi Paralimpici Invernali vedranno la partecipazione di oltre 650 atleti paralimpici provenienti da circa 50 Paesi, impegnati in 79 eventi di medaglia distribuiti su sei discipline – ha spiegato Zaia - Per l’evento, è attesa la presenza di oltre 400 mila spettatori, mentre la copertura mediatica internazionale è stimata in oltre un miliardo di contatti tra televisione, piattaforme digitali e streaming.”

“A conferma di un interesse crescente verso lo sport paralimpico, uno studio di Banca Ifis indica che 12 milioni di italiani dichiarano l’interesse nel voler assistere dal vivo alle Paralimpiadi, a fronte di 23 milioni interessati alle Olimpiadi – ha aggiunto il Presidente del Consiglio regionale - Un dato che evidenzia come i Giochi Paralimpici abbiano ormai una dimensione autonoma e riconoscibile, capace di attrarre pubblico, attenzione mediatica e partecipazione consapevole.”

“Il Veneto sarà baricentro paralimpico con la Cerimonia di Apertura all’Arena di Verona, il 6 marzo 2026, e con le gare a Cortina d’Ampezzo, tra cui sci alpino, snowboard e curling in carrozzina – ha sottolineato Luca Zaia - Il nostro territorio non sarà solo scenario, ma motore di un cambiamento culturale. Il percorso dei Giochi olimpici e paralimpici sta accelerando interventi e investimenti che devono lasciare una legacy concreta: accessibilità, mobilità, sicurezza e riqualificazione urbana. L’Arena di Verona, che si prepara a diventare sempre più fruibile anche per chi ha ridotta mobilità, ne sarà uno dei simboli più evidenti.”

Zaia ha voluto rivolgere un pensiero particolare a chi contribuirà a raccontare lo spirito dell’evento: “Grazie a tutti gli artisti, i performer, i creativi che sapranno rappresentare, nelle cerimonie di apertura e chiusura, la forza, la dignità e la bellezza dello sport paralimpico. Sarà un racconto potente, capace di arrivare a milioni di persone. L’inclusione è un dovere, non un’opzione.”

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha quindi aggiunto: “Ringrazio Giovanni Malagò, oggi Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, il neo Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, e Craig Spence, dell’International Paralympic Committee, per una sinergia concreta fondata su rispetto e visione condivisa.”

“Le diverse abilità che vedremo in gara sono una lezione per tutti: resilienza, passione, talento – ha concluso il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta Luca Zaia - Dobbiamo superare ogni distinzione culturale tra Olimpiadi e Paralimpiadi: è un’unica grande comunità che si riconosce negli stessi valori.”

