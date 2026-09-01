Passato, presente e futuro scendono in pista con ANFIA e ASI

Sono circa 1600 i giovani studenti provenienti da 14 Paesi e in rappresentanza di 53 diversi atenei attesi a Varano de’ Melegari per la XXI edizione della Formula SAE Italy, organizzata dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) come evento educational per un confronto in una sfida tecnico-sportiva di rilievo internazionale. La manifestazione (nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers) punta a valorizzare le competenze maturate dagli studenti e permette loro di sperimentare le dinamiche del lavoro in squadra. I team delle varie università scendono in pista dal 2 al 6 settembre con le proprie vetture suddivise in quattro classi. La più numerosa è la 1EV per quelle a propulsione elettrica, poi la 1CV con motori a combustione interna, quindi la 1DV con le auto “driverless e infine la Classe 3 per la presentazione dei progetti senza prototipi marcianti.

Tra presente e futuro, ASI partecipa per la prima volta in qualità di partner offrendo ai giovani studenti uno sguardo nuovo nei confronti del passato, che si fa promotore di soluzioni sostenibili per portare i veicoli di ieri sulle strade di domani. La presenza in pista dell’Automotoclub Storico Italiano si concretizza con la Lancia Stratos HF del 1975, una delle icone della Collezione ASI Bertone, alimentata a bio-carburante per l’ambizioso progetto Net-Zero Classic promosso dalla Commissione ASI Green.

Il programma, svolto in collaborazione con università e centri di ricerca, intende individuare soluzioni sostenibili per il motorismo storico come l’utilizzo di benzina da fonti di origine biologica per i motori endotermici storici. I test effettuati finora hanno dimostrato che queste benzine garantiscono prestazioni invariate e spesso migliorate senza richiedere modifiche ai motori, evitando allo stesso tempo l’80% del sovraccarico di CO2 in atmosfera dovuto al funzionamento del motore stesso.

La Stratos partecipa anche al Track Show di venerdì 4 settembre (dalle 14.00 alle 14.30) per far provare agli studenti l’esperienza dell’hotlap al fianco dell’esperto test driver Ottavio Tonti. Il Track Show inizierà con una parata in pista a cui prenderanno parte altre vetture storiche con gli equipaggi delle Commissioni ASI Giovani, ASI Turismo e ASI Solidale, questi ultimi per il progetto Classica; Accessibile con auto a comandi manuali per persone diversamente abili.

La manifestazione è aperta al pubblico in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili sia online (www.ciaotickets.com/it/biglietti/formula-sae-italy-varano) sia direttamente presso l’autodromo durante la Formula SAE Italy, alla biglietteria d’ingresso, secondo le tariffe specificate al link seguente: www.formula-ata.it/tickets-visitor/

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa ( www.formula-ata.it/ ), dove è possibile trovare il programma completo ( www.formula-ata.it/official-schedule/ ), l’elenco dei partecipanti ( www.formula-ata.it/registered-teams/ ) e tutti i dettagli della manifestazione.

“Portiamo tra i giovani tecnici di domani – sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro – il grande contributo della storia, anch’essa declinata al futuro grazie alle iniziative di ASI Green. Il passato può essere un elemento di forte ispirazione (tecnica, stilistica e culturale) per le nuove generazioni di progettisti che sono pronti a pensare i veicoli di domani. Questa nuova collaborazione con un ente prestigioso e rappresentativo come ANFIA arricchisce il quadro delle numerose attività di ASI al fianco degli stakeholders automotive”.

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