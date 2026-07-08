Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Editi: “Mary Mallon”

Si è conclusa la cerimonia finale del premio letterario Orlando Paola, svoltasi nella Sala Crescenzio a Roma. L'iniziativa, che si è ormai imposta come uno dei progetti culturali emergenti più interessanti del panorama letterario nazionale, ha visto come vincitrice, per la Sezione Opere Edite, la scrittrice Carlotta Federica Leone, autrice del volume "Mary Mallon". Tra i finalisti della categoria, selezionati senza ordine di merito, figurano anche Andrea Ciresola con "Avanzato stato di composizione" e Irene Giardina con "Bianca".

L'evento, guidato dalla Dott.ssa Anastasia Frascati, ha celebrato il talento e la bibliodiversità in un'atmosfera di grande partecipazione emotiva. Durante la serata, arricchita dall'intervento dell'ospite d'onore On. Marco Rizzo, c'è stato spazio anche per l'approfondimento: il Dott. Carmelo Frascati, General Manager di Karma, ha preso la parola per illustrare al pubblico e agli addetti ai lavori il profondo concept valoriale che sta alla base del Premio.

A decretare la vittoria di "Mary Mallon" è stata una giuria tecnica composta da Walter Rodinò, imprenditore nel settore della comunicazione, giornalista e saggista da sempre attento ai temi del diritto dell’informazione; Costanza Tosi, nota giornalista e inviata del programma di inchiesta e approfondimento di Mediaset Fuori dal Coro (Rete 4); ed Enzo Pennetta, scrittore – già autore per Marsilio nel 2004 – e saggista. I giurati hanno premiato l'opera di Leone per la qualità narrativa, la profondità della ricerca storica e la capacità di restituire voce e dignità a una figura complessa; il romanzo vincitore scava infatti nella tragica vicenda di Mary Mallon (1869-1938), la cuoca irlandese identificata come il primo caso documentato di portatore sano di tifo negli Stati Uniti. Carlotta Federica Leone compie un lavoro di scavo psicologico, contrapponendo al cinismo dell'epoca l'umanità ferita di una donna condannata a un isolamento forzato.

Il successo di questa edizione porta la firma di Karma, la realtà organizzatrice che in un momento di grandi trasformazioni per l'editoria si distingue per la scelta strategica di investire concretamente sulla cultura. Karma, con il premio letterario Orlando Paola, promuove il merito, l'originalità e la libertà espressiva come pilastri fondamentali per la crescita sociale del Paese.

Con la proclamazione dei finalisti e della vincitrice si chiude un capitolo straordinario del premio letterario Orlando Paola, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione del concorso: un invito aperto a tutti gli autori e alle case editrici che desiderano mettersi in gioco e far sentire la propria voce.

I termini per le nuove iscrizioni sono ufficialmente aperti a questo link: https://www.premioorlandopaola.it/seconda-edizione/

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