Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Inediti: “Quello che resta”

Si è svolta a Roma, presso la Sala Crescenzio, la cerimonia finale della prima edizione del premio letterario Orlando Paola, iniziativa nata per valorizzare il merito e l'originalità nel panorama editoriale italiano. Per la Sezione Opere Inedite, il premio è stato assegnato allo scrittore Nicola Viceconti, autore in coedizione con Patrizia Gradito, del romanzo "Quello che resta". Tra i finalisti della categoria, selezionati senza ordine di merito, figurano anche Daniele Milani con "Faccio brutti sogni" e Antonio Pezzimenti con "Quando il tempo si colora di vermiglio".

L'evento, condotto dalla Dott.ssa Anastasia Frascati, ha vissuto il suo culmine proprio nel riconoscimento dedicato agli inediti. Ricevere un premio per un'opera non ancora pubblicata rappresenta, per uno scrittore, la gratificazione più alta: la conferma che la propria voce merita di essere ascoltata, la validazione di mesi di isolamento e scrittura e l'opportunità concreta di affacciarsi sul mercato editoriale nazionale grazie al premio letterario Orlando Paola.

La serata è stata impreziosita dall'intervento dell'ospite d'onore On. Marco Rizzo e dall'approfondimento del Dott. Carmelo Frascati (https://carmelofrascati.it/), General Manager di Karma, che ha preso la parola spiegando il profondo concept valoriale alla base della nascita del Premio.

La platea ha inoltre avuto il piacere di ascoltare la giuria composta da Walter Rodinò, imprenditore nel settore della comunicazione, giornalista e saggista da sempre interessato ai temi del diritto della comunicazione e dell’informazione; Costanza Tosi, giornalista del gruppo Mediaset e nota inviata del programma di approfondimento e inchiesta Fuori dal Coro (Rete 4); ed Enzo Pennetta, scrittore – già autore per Marsilio nel 2004 – e saggista.

Il romanzo vincitore vede protagonista Chiara, una giornalista romana impegnata in un viaggio alla ricerca delle proprie radici. La narrazione si snoda attraverso una serie di segreti familiari, collegando il dramma storico della Campagna di Russia alla realtà dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma, in un percorso incentrato sui legami affettivi e personali.

Dietro il successo di questo neonato polo culturale vi è la visione di Karma ( https://karmasolution.it/ ), che in un momento di grandi trasformazioni per l'editoria si distingue per la scelta strategica di investire risorse ed energie nella cultura, offrendo una rampa di lancio agli autori meritevoli e trasformando sogni nel cassetto in storie pronte a lasciare un'impronta duratura.

Con l'emozione dei vincitori si chiude un'edizione indimenticabile del premio letterario Orlando Paola, ma la macchina organizzativa non si ferma. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione del concorso: un invito accorato a tutti gli autori che desiderano mettersi in gioco, valorizzare il proprio merito e fare della parola scritta uno strumento di autentica bellezza.

I termini per le nuove iscrizioni sono ufficialmente aperti al seguente link: https://www.premioorlandopaola.it/seconda-edizione/

Se non dovessi riuscire a cliccare il link, copia il seguente URL: https://www.premioorlandopaola.it/seconda-edizione/

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