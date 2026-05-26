Premio “Pino e Amilcare Mattei”, il Presidente Rocca proclama i vincitori

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio “Pino e Amilcare Mattei” 2025/2026. A proclamare i vincitori è stato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla presenza delle istituzioni, del mondo della scuola, dell’università e delle realtà produttive che sostengono il Premio.

Anche quest’anno il Premio si è confermato un importante spazio di crescita culturale e formativa per le nuove generazioni, attraverso i due tradizionali circuiti dedicati agli studenti delle scuole medie e ai giovani universitari dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Per il “Premio Speciale al Racconto – Circuito Scuole Medie”, dedicato nell’edizione 2025/2026 al tema del bullismo e del cyberbullismo, il primo premio è stato assegnato alla classe 3ª A della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Cassino con l’elaborato “La storia di Alessia”. Secondo classificato la classe 3ª A della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Coreno Ausonio con il racconto “La ragnatela digitale”, mentre il terzo premio è andato alla classe 2ª D della Scuola Secondaria di I grado del plesso di San Vittore del Lazio con l’elaborato “La svolta”.

Per il “Premio al Merito – Circuito Laurea Magistrale”, il riconoscimento è stato conferito al dott. Pietropaolo Messena per la tesi dal titolo “Analisi numerica di un misuratore massico termico nel caso di impiego con un blending di gas naturale e idrogeno”, lavoro che affronta temi di grande interesse per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile del territorio.

«Il Premio “Pino e Amilcare Mattei” continua a rappresentare molto più di una semplice competizione culturale – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini – È un momento di incontro tra memoria, formazione e futuro, capace di coinvolgere scuole, università, istituzioni e imprese in un percorso comune di crescita e valorizzazione dei giovani. Quest’anno abbiamo scelto di affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo perché crediamo sia fondamentale educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità. I lavori presentati dagli studenti hanno dimostrato grande sensibilità, maturità e capacità di interpretare problematiche complesse che segnano profondamente la vita di tanti ragazzi. Attraverso racconti, riflessioni e testimonianze, i giovani partecipanti hanno saputo trasformare esperienze difficili in messaggi di consapevolezza e speranza. Allo stesso tempo, il Premio al Merito dedicato alle migliori tesi universitarie continua a valorizzare il talento, la ricerca e l’innovazione dei nostri studenti universitari, premiando competenze che possono contribuire concretamente allo sviluppo economico, produttivo e tecnologico del territorio. Ricordare la figura di Pino e Amilcare Mattei significa custodire valori che restano attuali: il lavoro, il legame con il territorio, il senso della comunità e l’attenzione verso le nuove generazioni. Questo Premio rappresenta un ponte tra memoria e futuro, capace di trasformare il ricordo in un’occasione concreta di crescita culturale e sociale. Ringrazio tutte le istituzioni, le scuole, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, i partner, le aziende sostenitrici e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa nona edizione».

Il Premio è promosso dal Consorzio Industriale del Lazio in collaborazione con: Comune di Coreno Ausonio, Comune di Castelforte, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Unindustria, Cooperativa Cavatori Coreno, Gruppo Ecoliri, Gruppo Autoeuropa, GPR Marmi, Marmi Zola.

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