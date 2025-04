Presidente Consiglio regionale Ciambetti riceve Raffaele Boscaini, Presidente Confindustria Veneto

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto oggi a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale, il Presidente Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini. Al centro dell’incontro, le tematiche economico-industriali osservate in particolare in relazione alla congiuntura attuale e al contesto internazionale. Entrambe le parti hanno sottolineato inoltre il proficuo rapporto di collaborazione e stima reciproca. Il Presidente Ciambetti ha infine confermato la piena disponibilità della Regione nel lavorare congiuntamente per sostenere il tessuto imprenditoriale e occupazionale del Veneto.

