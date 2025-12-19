Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso"

"Apprendo con grande preoccupazione quanto accaduto al direttore di Tg Medianordest, Luigi Bacialli, aggredito oggi da uno sconosciuto nel centro storico di Treviso. Identità, ragioni e circostanze dell’aggressione sono al momento al vaglio degli inquirenti, ma c’è un elemento che deve rimanere ben chiaro: la condanna, ferma e irremovibile, di qualsiasi forma di violenza o intimidazione. La libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti sono valori fondamentali della nostra società ed episodi come questo non possono essere tollerati".

Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale, Luca Zaia, esprime la più sincera solidarietà e vicinanza al Direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, aggredito nel centro storico di Treviso mentre si trovava a passeggio.

“Esprimo tutta la mia vicinanza a Bacialli, augurandogli una pronta guarigione, e rinnovando il mio appello affinché le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto”, conclude il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO